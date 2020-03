AZ langs de historische meetlat: ‘Als dit team piekt, zijn ze écht heel goed’

Door Nik Kok



Een etmaal na de afgetekende zege in de Johan Cruijff Arena geniet AZ-minnend Nederland nog na van wat een zege voor de eeuwigheid lijkt. Met een uniek team dat in elk geval al iets presteerde wat geen enkel ander AZ-team in de historie lukte. Vijf achtereenvolgende wedstrijden winnen van Ajax, Feyenoord en PSV. Nog nooit ook had een club een doelsaldo van plus negen in uitduels tegen die drie clubs.



