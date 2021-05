AZ legt druk weer bij PSV na zwaarbevochten zege bij RKC

SamenvattingAZ heeft in de Eredivisie de derde plaats stevig in handen gehouden. De Alkmaarders kwamen in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk al vrij vlot achter, maar wonnen alsnog: 1-3. RKC speelde de laatste 20 minuten met een man minder na een rode kaart voor Sylla Sow.

AZ behoudt 4 punten voorsprong op nummer 4 Vitesse, dat in blessuretijd won van PEC Zwolle (2-1). AZ heeft na 31 wedstrijden 64 punten en Vitesse 60. De nummer 3 mag de voorronden van de Europa League in en de nummer 4 plaatst zich voor de voorronden van de nieuwe Conference League. AZ hoopt ook nog steeds een beetje op de tweede plek, goed voor een plek in de voorronden van de Champions League. PSV heeft 3 verliespunten minder dan de Noord-Hollanders en ook een beter doelsaldo. PSV ontvangt zondag sc Heerenveen.

Teun Koopmeiners ontbrak zaterdag bij AZ. De aanvoerder is ziek. Tijjani Reijnders nam zijn plaats op het middenveld over en Owen Wijndal droeg de aanvoerdersband. In vergelijking met de 2-0 verloren topper van zondag tegen Ajax keerde ook rechtsback Jonas Svensson terug in het basisteam. Yukinari Sugawara was in de Johan Cruijff ArenA nog basisspeler.

Volledig scherm Van der Venne. © Pro Shots / Marcel van Dorst AZ-huurling Thijs Oosting bracht het tegen degradatie knokkende RKC in de 17e minuut op voorsprong na een goede steekpass van Richard van der Venne. Oosting stiftte de bal in het doel. De Waalwijkers konden niet heel lang van de voorsprong genieten. Calvin Stengs zette Albert Gudmundsson vrij voor de keeper en de IJslander maakte het na een goede individuele actie met een fraaie voetbeweging goed af.

Na rust was AZ beter. Bij de 1-2 in de 63e minuut was wel wat hulp van RKC nodig. Middenvelder Anas Tahiri raakte de bal niet goed en stelde Myron Boadu in staat richting het doel van RKC te lopen. De spits maakte het af: 1-2. RKC moest vanaf de 69e minuut met een man minder verder na rood voor Sylla Sow, die liggend op de grond met zijn voet richting het gezicht van Timo Letschert trapte.

Met een man meer maakte AZ nog één doelpunt. Stengs bepaalde in de 82e minuut, na een assist van Gudmundsson, de eindstand op 1-3.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.