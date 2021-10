AZ maakt schade op na Roemenië-trip: ‘We gaan iedereen oplappen’

De spelers van AZ hebben, zoals het er nu naar uitziet, geen serieuze blessures overgehouden aan de harde confrontatie donderdagavond tegen CFR Cluj in de Conference League (0-1). ,,We vliegen terug naar Nederland en daar gaan we de schade opmaken”, liet trainer Pascal Jansen vlak voor het vertrek uit Roemenië weten.

,,We hebben links en rechts wat lichte klachten”, vervolgde Jansen. ,,We gaan iedereen oplappen en klaarmaken voor zondag”, doelde hij op de uitwedstrijd tegen FC Groningen.

Sommige AZ-spelers hadden het zwaar te verduren in Cluj-Napoca. Onder anderen Owen Wijndal, Vangelis Pavlidis en Dani de Wit werden door tegenstanders op grimmige wijze aangepakt. ,,Vangelis Pavlidis heeft een flinke schop gehad, dat was een nare tackle”, blikte Jansen terug op de wedstrijd. ,,Hij heeft ook wat last van zijn vinger, die is uit de kom geweest. Jordy Clasie is niet helemaal schadevrij en Dani de Wit viel vervelend uit. Hij had een gescheurde lip, maar die is inmiddels gehecht. Zondag zullen de jongens er weer staan.”

Wijndal werd in Roemenië in de 68ste minuut gewisseld. Dat was volgens de AZ-aanvoerder uit voorzorg, onder meer om zijn lies, die hem eerder hinderde, nog een beetje te ontlasten.

AZ is met vijf overwinningen op rij, in alle competities, aan een goede serie bezig. Jansen hoopt die reeks zondag voort te zetten, maar rekent op een moeilijke wedstrijd. ,,Groningen is per definitie een lastige ploeg om te bespelen. Ze zitten nu in een mindere fase, maar hun goede wedstrijd tegen PSV staat nog op mijn netvlies. Al met al zullen wij ons goed moeten voorbereiden op een sterke tegenstander. Het is aan ons om onze eigen lijn door te trekken.”