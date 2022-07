AZ mogelijk naar Schotland in derde voorronde, FC Twente naar Luxemburg of Servië

Conference LeagueAls AZ door de tweede voorronde van de Conference League komt tegen het Bosnische Tuzla City, dan spelen de Alkmaarders in de volgende voorronde tegen Dundee United. FC Twente speelt in die derde voorronde tegen Het Luxemburgse Racing FC Union Luxemburg of FK Cukaricki uit Servië.

Het Europese seizoen begint donderdag al voor AZ, dat Europees voetbal haalde middels het winnen van de Europese play-offs na een vijfde plek in de eredivisie. Dan is om 20.30 uur het Bosnische Tuzla City de tegenstander in Alkmaar. Volgende week donderdag, op 28 juli, is de return in Bosnië-Herzegovina. Mocht dat tweeluik met succes voltooid worden dan wordt er dus gespeeld tegen Dundee United, de nummer vier van het vorige Schotse voetbalseizoen.

Lees ook Pittige loting: PSV treft AS Monaco en Myron Boadu in derde voorronde Champions League

FC Twente, de nummer vier van de eredivisie van vorig jaar, stroomt in de derde voorronde van de Conference League ook in. De formatie van coach Ron Jans moet nog afwachten tegen wie het speelt: dat wordt de winnaar van het duel tussen Racing FC Union Luxemburg en FK Cukaricki. De Luxemburgse club werd zevende in de competitie, maar mocht alsnog Europa in door het winnen van de beker. FK Cukaricki, met Luka Adzic (voormalig aanvaller van PEC Zwolle en FC Emmen) in de gelederen, werd in Servië derde achter Rode Ster Belgrado en Partizan Belgrado. FC Twente speelt eerst een thuiswedstrijd.

De wedstrijden in de derde voorronde van de Conference League worden gespeeld op 4 en 11 augustus. Als AZ en FC Twente die voorronde weten te overleven, dan wachten op 18 en 25 augustus nog twee play-offwedstrijden. De loting daarvoor vindt plaats op 2 augustus. Uiteindelijk hopen beide Nederlandse clubs uiteraard de groepsfase van het derde Europese toernooi te halen.



Vorig seizoen verloor Feyenoord de Conference League-finale van AS Roma. Dit seizoen is de finale in Praag.



Volledige loting - Derde voorronde Conference League

Bekijk hier de volledige loting van de derde voorronde in de Conference League.