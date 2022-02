AZ na vijftien duels zonder nederlaag vol vertrouwen: ‘Spelen nu met stabiliteit waar we naar zochten’

AZ reist zondag met het nodige vertrouwen af naar Deventer voor de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles in. De ploeg van trainer Pascal Jansen is al vijftien duels op rij ongeslagen: elf zeges en vier gelijke spelen. ,,Ons zelfvertrouwen is enorm gegroeid”, weet Jansen.

,,We spelen nu met de stabiliteit waar we naar hebben gezocht en dat is de grootste ontwikkeling die we hebben doorgemaakt.” Op het middenveld speelt Jordy Clasie daar een belangrijke rol in. De Haarlemmer kwam in 2019 naar AZ, maar had aanvankelijk lange tijd nodig om in zijn oude vorm te komen. Jansen stelt dat Clasie momenteel fitter is dan ooit tevoren: ,,Hij heeft echt hard gewerkt om op dit niveau te komen. Jordy is nu veel beter belastbaar.”

Voor Sam Beukema is de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles zondag een weerzien met zijn oude club uit de stad waar hij is geboren. De centrale verdediger vervangt de geschorste Pantelis Hatzidiakos. In de thuiswedstrijd in Alkmaar werd hij bijzonder genoeg nog door beide supportersgroepen bejubeld. ,,Dat had ik zelf ook nog niet gezien”, aldus Jansen, die goed lette op Beukema deze week. ,,In de wetenschap dat hij zo’n bijzondere wedstrijd zou spelen zag ik bij Sam geen verandering tijdens de trainingen. Hij wordt bij ons steeds belangrijker.”

Het lijkt erop dat AZ tegen Go Ahead eindelijk over huurling Kamal Sowah kan beschikken. De Ghanese aanvaller werd gehuurd van Club Brugge, maar had nog geen werkvergunning. Voor de wedstrijd van zondag is deze hoogstwaarschijnlijk in orde.

Volledig scherm Sam Beukema speelt zondag op de Adelaarshorst in Deventer, een bijzondere wedstrijd voor hem. © Pro Shots / Erik Pasman