AZ nog niet klaar met Tuzla City na magere zege voor eigen publiek

AZ, dat speelde zonder de geblesseerde Jesper Karlsson, had de gewenste vroege voorsprong in minder dan een kwartier al binnen door een benutte strafschop van Dani de Wit. De Wit mocht aanleggen nadat zomeraanwinst Jens Odgaard zichzelf lanceerde tot in het strafschopgebied en werd gestuit door de Tuzla-doelman Nevres Fejzic.

Het was toch al de beginfase van de als linksbuiten spelende Odgaard die al na tien seconden te maken kreeg met een vliegende tackle en maar ternauwernood ontsnapte aan een wel heel ongelukkig debuut bij AZ.

Odgaard is een van de nieuwelingen waarmee AZ dit seizoen het voorgaande teleurstellende seizoen hoopt te doen vergeten. Andere aanwinsten als Mayckel Lahdo en Mees de Wit begonnen nog op de bank. Bijna-aanwinst Zinho Vanheusden bekeek het duel vanaf de tribune. Het is de bedoeling dat hij wordt gehuurd van Internazionale. Milos Kerkez is de nieuwe linksback, hij moet de naar Ajax vertrokken Owen Wijndal doen vergeten. Ook al omdat hij zich zo goed liet zien in de play-offs voor Europees voetbal nog geen twee maanden geleden toen AZ tegen Vitesse alsnog een ticket voor Europees voetbal bemachtigde. Kerkez is door zijn tomeloze inzet nu al publiekslieveling in Alkmaar en schoot in de eerste helft van grote afstand keihard op de lat.

Dat met pijn en moeite voor elkaar gebokste Europese avontuur zal toch tenminste nog wel een ronde duren gezien het krachtsverschil tussen de Nederlandse nummer vijf en de Bosnische nummer twee van vorig seizoen dat feitelijk een vereerde amateurclub is dat de laatste seizoenen met het nodige geld omhoog is geklommen binnen het Bosnische voetbal . Zo kreeg de door trainer Pascal Jansen tot eerste doelman gepromoveerde doelman Hobie Verhulst maar weinig te doen. Ook al omdat Tuzla in Alkmaar toch vooral verdedigde.

AZ kan het zichzelf verwijten dat het na de openingstreffer van Dani de Wit niet verder doordrukte om van de return die gespeeld wordt in de Bosnische hoofdstad Sarajevo een formaliteit te maken. Dat AZ zich al op kan maken voor het treffen in de volgende kwalificatieronde van de Conference League tegen het Schotse Dundee United is daarom nog een te vroege conclusie.

