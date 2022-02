AZ nog zonder winteraanwinst Kamal Sowah tegen PSV

Zijn afwezigheid is een tegenvaller voor de Alkmaarders want ook de Noor Aslak Witry ontbreek. Daardoor is Yukinari Sugawara weer achterin nodig als rechtsback. De Japanner speelde de laatste weken vaak succesvol rechts voorin, de positie waar Sowah voor is gehaald. Hoogstwaarschijnlijk wordt zijn plaats nu ingenomen door Hakon Evjen. De andere aanwinst, Milos Kerez zal op de bank beginnen. De Hongaarse linksback moet voorlopig nog aanvoerde Owen Wijndal voor zich dulden.

PSV - AZ begint zaterdagavond om 20.00 uur en is te volgen via een liveblog op deze site. De wedstrijd tussen de nummers twee en vijf van de eredivisie staat onder leiding van Allard Lindhout.

Trainer Pascal Jansen sprak wel al met Sowah. ,,Een heel prettige, jonge gast die snel is en op drie posities in de aanval kan spelen. Hij maakt goede keuzes in de eindfase. We kwamen erachter dat ik hem al een aantal jaren geleden in actie heb zien komen tijdens de Otten Cup (jeugdtoernooi) in Eindhoven. Voor Jansen kwam het vertrek van Albert Gudmundsson deze winter niet als een verrassing. De IJslander vertrok naar Genoa. ,,We waren er bij de club allemaal van op de hoogte dat hij een vertrekwens had.”

AZ treft zaterdagavond een tegenstander waar het de laatste dagen vooral over de trainer gaat. Roger Schmidt maakte donderdagmiddag bekend dat hij na dit seizoen stopt. ,,Dat zal altijd invloed hebben op de spelersgroep”, weet Jansen die zelf ook een aantal jaren bij PSV werkte. ,,Maar hoe groot die impact is op de wedstrijd is de vraag. Het duel wordt uitgevochten op het veld en PSV is bovendien altijd groter dan de trainer. Zijn vertrek verraste me wel. Ik was in de veronderstelling dat ze bij PSV aan een langdurig project bezig waren. Dan scheiden de wegen snel weer.”