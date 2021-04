AZ prijst Ajax na topper: ‘Zij zijn de terechte kampioen’

Jansen hoopte dat zijn ploeg Ajax fysiek kon overklassen in de Johan Cruijff Arena. ,,Maar niets was minder waar”, zei hij. ,,In de tweede helft leken zij fitter. Het leek ook wel of we het na die 1-0 opgaven. Dat heeft me wel verbaasd.”



AZ had twee weken de tijd om zich op het duel met Ajax voor te bereiden. In die periode speelde Ajax nog tegen AS Roma. Vitesse en FC Utrecht. ,,Ajax is gewoon een topfitte ploeg”, zei Koopmeiners. ,,Als topclub moet je ook zo’n schema hebben, vind ik. Wij hebben in de weken dat we doordeweeks speelden ook nooit gemerkt dat we moe waren op zondag.”



,,In de eerste helft kregen we een paar goede kansen”, zei trainer Jansen. ,,Maar over de hele wedstrijd heeft onze doelman Bizot er heel wat ballen uit gehouden. We hebben dit seizoen drie keer tegen Ajax gespeeld en drie keer verloren en nul keer gescoord. Dat is teleurstellend. Vorig seizoen zaten we wat dat betreft aan de andere kant van de medaille. Ajax is de terechte kampioen, dat kan je wel zeggen met zo’n voorsprong.”