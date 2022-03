AZ probeert niet te lang te blijven hangen in discutabel penaltymoment in Noorwegen

AZ-trainer Pascal Jansen doet er alles aan om zijn spelers niet te lang te laten blijven hangen in het penaltymoment tegen Bodø/Glimt, die de club donderdagavond in de Conference League een 2-1 nederlaag kostte.

De scheidsrechter gaf de thuisclub een discutabele strafschop, terwijl AZ-verdediger Pantelis Hatzidiakos de bal speelde. ,,Heel vervelend, maar we moeten ook niet in die situatie komen”, zo vond Jansen vrijdagmiddag tijdens het persmoment voor de thuiswedstrijd tegen FC Twente van zondagavond. ,,We kunnen even treuren, maar moeten nu weer verder. Dit soort minder prettige momenten hebben we de laatste maanden weinig ervaren, dus het is wennen voor ons.”

Jansen hoopt tegen FC Twente weer te kunnen beschikken over tenminste een van zijn twee belangrijke, ervaren krachten die hij tegen Bodø/Glimt moest missen. Jordy Clasie haakte voor dat duel af met griepklachten. ,,En dat was echt een gemis, want Jordy is een heel belangrijke speler voor ons. Op deze manier ontbrak het hart van ons middenveld. Hun vervangers Tijjani (Reijnders, red.) en Yuki (Sugawara, red.) hebben er alles binnen hun mogelijkheden aan gedaan om hen te vervangen. Maar de kwaliteiten van Jordy zijn nu eenmaal groot. Op de ranglijst van meeste intercepties staat hij bijvoorbeeld heel hoog en op die manier scoorden we ook tegen NEC vorig weekend. Ik hoop dat Fredrik Midtsjø de training van zo meteen doorstaat.”

Tegen Bodø/Glimt overwoog Jansen ook om jeugdexponent Zico Buurmeester (19) een kans te geven maar hij koos voor Sugawara. ,,Met Zico wil ik toch even wachten nog”, aldus Jansen.

FC Twente is een opponent die net als AZ strijdt om de vierde plaats. In Enschede was de club nog te sterk voor AZ maar in het bekertoernooi waren de Alkmaarders weer sterker. ,,Twente zal ons willen achterhalen zoals wij proberen om de derde plek van Feyenoord te achterhalen”, denkt Jansen. AZ heeft nog een voorsprong van drie punten op FC Twente met nog negen speelrondes te gaan in de eredivisie.

Volledig scherm Zico Buurmeester namens Jong AZ in duel met Jesse Schuurman van De Graafschap. © Pro Shots / Stefan Koops