AZ rekent in eigen huis moeizaam af met hekkensluiter PEC Zwolle

Gepromo­veer­de clubs verrassen: ‘Nog zeven keer winnen en we zijn ook komend seizoen eredivisio­nist’

Voorafgaand aan dit eredivisieseizoen golden ze als gedoodverfde degradatiekandidaten. Maar het gepromoveerde trio NEC (8ste), Go Ahead Eagles (10de) en Cambuur (12de) houdt de gevarenzone vooralsnog op veilige afstand. Hoe is dat succes te verklaren? En in hoeverre is het structureel van aard? ,,Vasthouden aan je plan, dan kun je een heel eind komen.’’

29 oktober