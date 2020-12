AZ rekent op Letschert in laatste wedstrijd van 2020: ‘Ziet er goed uit’

Druijf na snelste goal als invaller deze eeuw: ‘Goed voor mijn zelfver­trou­wen’

23 december Ferdy Druijf had vanavond 13 seconden nodig om in de thuiswedstrijd van AZ tegen Vitesse als invaller voor de 3-1 te zorgen. Daarmee zorgde de spits voor een record in deze eeuw. Ted van de Pavert en Michel van Guldener scoorden ooit na 14 seconden als invaller.