AZ speelt tot aan de winterstop in stadion ADO

AZ speelde dit seizoen al de thuiswedstrijden tegen FC Marioepol (voorronde Europa League) en FC Groningen (eredivisie) in het Cars Jeans Stadion in Den Haag. ,,Die zijn uitstekend verlopen en dus helpen we AZ graag uit de brand”, aldus Krikke.

Den Haag toonde zich al eerder redder in de nood voor AZ, want de Alkmaarders mogen ook hun thuiswedstrijden in de groepsfase van de Europa League in het stadion van ADO afwerken. ,,We zijn blij dat we tot aan de winterstop de mogelijkheid hebben om onze thuisduels in Den Haag te spelen”, reageerde algemeen directeur Robert Eenhoorn van AZ. “De samenwerking met ADO is tot nu toe meer dan uitstekend bevallen.”