AZ spoelt bekerkater weg met overwinning op Fortuna

Door Nik Kok



AZ moet nu hard werken voor de punten en had bijvoorbeeld een strafschop nodig om op voorsprong te komen. De vaste strafschoppennemer Teun Koopmeiners benutte die, zij het met moeite. Afgelopen donderdag was hij nog één van de spelers die zijn penalty erbarmelijk in schoot tijdens de verloren strafschoppenserie die AZ de bekerfinale kostte. De strafschop van vandaag was niet veel beter, maar genoeg voor de voorsprong.



Het was wel te zien dat de Alkmaarders vastbesloten waren om die domper van zich af te spelen in het eigen stadion maar dat ging aanvankelijk nog niet zo makkelijk. AZ hanteerde een te laag tempo om Fortuna echt pijn te doen. En nog voor rust herstelde de Limburgers de achterstand al via de aanvaller Lazaros Lamprou die raak kopte zonder dat de naast hem staande AZ-verdediger Thomas Ouwejan ingreep. Dat was zo’n beetje de eerste goed lopende aanval van Fortuna. Ook een tweede goed lopende aanval was direct een goal. Andrija Novakovich rondde beheerst af.