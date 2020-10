AZ staat voor volgende mentale krachttoer: ‘Wat als we straks weer een goal tegenkrijgen?’

Door Nik Kok



Trainer Arne Slot is in elk geval niet te benijden. De oefenmeester maakte in zijn vorige eerste volledige seizoen als hoofdtrainer al het instorten van het dak mee waardoor hij maandenlang geen thuiswedstrijd speelde met zijn spelers. En over het omgaan van het plotseling stopzetten van de competitie vanwege corona en daaropvolgende teleurstelling van een misgelopen kampioenschap daardoor stond ook heel weinig in de trainerscursus. Maar dit seizoen heeft hij er een ware corona-uitbraak bijgekregen met daarboven een rode kaartenplaag en het syndroom van het verdampen van de zeker lijkende voorsprong. Dat laatste overkwam AZ de afgelopen vier eredivisiewedstrijden. Slot moet zich naast voetbaltrainer en viroloog inmiddels ook psycholoog wanen.