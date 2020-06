AZ-steunpilaar Wuytens kiest verrassend voor Lommel: ‘Heel mooi project hier’

Gefeliciteerd Stijn. Jouw overgang zorgde in Nederland voor wat gefronste wenkbrauwen. Van een Nederlandse kampioenskandidaat naar een Belgische tweedeklasser. Snap je dat?

,,Ja dat snap ik wel. In Nederland zullen niet veel mensen bekend zijn met het project dat Lommel is begonnen. Zij zijn sinds kort onderdeel van de City Group van Manchester City en er worden serieuze investeringen gedaan. De club wil zo snel mogelijk naar het hoogste niveau. De samenwerking met City is er trouwens niet één van spelers die alleen maar worden gehuurd. Het gaat verder dan dat. Er sluiten ook nieuwe sponsoren aan. Ik ben nu nog één van de meer ervaren krachten, maar er zullen meer spelers komen. Het wordt echt een mix van jong en oud. We willen direct promoveren. Voor mij persoonlijk is het ook interessant, want ik kon hier een vijfjarig contract tekenen met de zekerheid dat ik ook na mijn carrière aan de slag kan als trainer. Daar moet ik wel een beetje aan beginnen te denken op mijn leeftijd. Ik ga bovendien wonen op een kleine tien minuten van het huis dat ik momenteel laat bouwen. Mijn familie is weer dicht bij me. Ook sluit ik niet dat ik ooit nog in Amerika of Australië ga voetballen. In die landen is de City Group ook actief.”