AZ teleurgesteld dat KNVB geen onderzoek doet naar voorkeursbehandeling topclubs

De Alkmaarse voetbalclub vroeg om het onderzoek omdat het de KNVB verdenkt van het opzettelijk frustreren van de op te zetten NL League, terwijl het ook nog steeds ontevreden is over de afwikkeling van het coronaseizoen 2019/2020.

AZ en Eenhoorn voelen al jaren frustratie als het gaat om de KNVB en de traditionele machtsverhoudingen die er zijn in het Nederlandse voetbal. Volgens AZ is het wantrouwen over de besluitvorming van de KNVB breed gedragen in het Nederlands voetbal. Het lijkt echter vooral AZ die er in het openbaar tegen ageert.