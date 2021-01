AZ-thuis: een volgende topper of ‘gewoon’ een regulier thuisduel voor PSV?

PSV bereidt duel met AZ meer in vergader­zaal voor dan op veld: ‘Vertrouwen na topper tegen Ajax’

12 januari ,,We zullen waarschijnlijk meer in onze vergaderzaal zijn dan op het veld”, zei trainer Roger Schmidt in aanloop naar het thuisduel van PSV met AZ van woensdagavond. PSV heeft na de topper van zondag tegen Ajax maar kort de tijd om zich voor te bereiden. ,,Dit schema hebben we voor de winter ook gehad en nu opnieuw. We zijn er klaar voor en hebben aan de wedstrijd tegen Ajax vertrouwen overgehouden. Wel kunnen we ons indidivueel en als team nog verbeteren. Deze topwedstrijden helpen ons daarbij.”