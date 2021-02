AZ-trainer Jansen voor kraker tegen Feyenoord: ‘Op het veld wordt nooit gelogen’

Met drie opeenvolgende winstpartijen is AZ bezig aan een aardige reeks dus het is geen uitgemaakte zaak dat Svensson en De Wit direct weer terugkeren aan de aftrap. ,,Ik kijk enkel en alleen naar het belang voor het team”, aldus Jansen die erkent dat hij de winst in de Kuip tegen Feyenoord ruim een maand geleden meeneemt in zijn beslissing. ,,Toen was Albert Gudmundsson bijvoorbeeld heel goed tussen de linies. Hij was een van de sleutels tot de overwinning. Terwijl we met Dani de Wit iemand hebben die diepgang als kwaliteit heeft. Hij kan ook goed voor de goal komen.”



Tegen VVV viel juist het spel van de Noor Hakon Evjen weer op. ,,Dat is ook een van de opties die zich heeft aangediend”, zegt een tevreden Jansen. ,,Aan de andere kant speelt de tegenstander ook niet meer als toen. Kijk je naar de laatste wedstrijden die Feyenoord speelde dan zie je met Bryan Linssen weer een heel andere spits dan Nicolai Jørgensen in de basis staan.”