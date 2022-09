AZ treft grootste stuntploeg van Europa: ‘Maar we gaan niet allemaal feestend door de straten’

Ajax staat mét herstelde Calvin Bassey voor ‘mooie’ uitdaging: ‘Moeten lef en moed tonen’

Calvin Bassey kan dinsdagavond voor Ajax uitkomen tijdens de uitwedstrijd tegen Liverpool in de Champions League. De 22-jarige verdediger heeft geen last meer van de enkelblessure die hij zaterdag opliep in de slotfase van het gewonnen thuisduel met sc Heerenveen (5-0).

12 september