AZ vreest de Kuip niet: 'We hebben al veel ervaring opgedaan’

,,In Zweden speelden we tegen Häcken al een moeilijk uitwedstrijd, net als in Brussel tegen Antwerp en in Belgrado tegen Partizan", legt Slot uit. ,,Het is ons daar telkens gelukt om een resultaat te halen. Morgen is weer een prachtige test voor onze spelers in een soort Europa League-sfeer. Het is aan ons om een goed resultaat neer te zetten.”



Slot denkt overigens niet dat de wedstrijd bepalend zal worden voor de rest van het seizoen. ,,Daarvoor is het nog te vroeg in het seizoen. Net zoals dat we niet kunnen zeggen of Feyenoord en AZ gaan bepalen welke club aan het eind van de rit, derde zal worden. We hebben nog niet elke tegenstander gehad zo vroeg in het seizoen en scheidsrechterlijke beslissingen hebben ook een grote invloed op de stand van de ranglijst.”