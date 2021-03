AZ weer met vertrouwde tactiek tegen Twente: ‘Maar nederlaag bij Vitesse lag niet aan de opstelling’

AZ-trainer Pascal Jansen is het oneens met de kritiek die over hem heen kwam na de nederlaag tegen Vitesse vorige week zondag. AZ bestreed de Arnhemmers met een andere tactiek dan normaal. Jansen liet AZ in een 5-3-2 opstelling spelen, waardoor linksbuiten Jesper Karlsson op de bank moest plaatsnemen.

,,Ik heb de wedstrijd teruggekeken en ik vond dat we de beginfase van de wedstrijd prima controleerden. In mijn beleving waren toen weinig nadelige effecten te zien van de andere tactiek, hoewel het ook overeind blijft staan dat we niet zoveel kansen hebben gecreëerd als we normaal doen", zegt Jansen. ,,Dat kwam ook omdat de laatste pass telkens niet zuiver was. Ik vind ook dat er een negatieve lading aan het woord aanpassing wordt gegeven. Ik heb gekeken naar de eerste wedstrijd tussen AZ en Vitesse en Arnhem en was tot de conclusie gekomen dat we met een aanpassing beter voor de dag zouden komen. Het is niet zo dat Vitesse op een manier speelt die door ons niet te bespelen is.”

Zaterdagavond speelt AZ de thuiswedstrijd tegen FC Twente en dan ziet Jansen geen reden om zijn tactiek te moeten aanpassen. ,,Want zij spelen in een voor ons bekende speelwijze.”

Of Jansen in die wedstrijd wel weer over de Noorse middenvelder Fredrik Midtsjø kan beschikken is nog de vraag. De oefenmeester neemt daar later vandaag een beslissing over. ,,Hij is nu twee dagen weer in training. We bespreken dit met de medische staf. Het is duidelijk dat Midtsjø een belangrijke speler is voor ons en dat ik continuïteit nastreef in ons elftal.”

In het licht daarvan kreeg Jansen ook een domper te verwerken wat betreft Pantelis Hatzidiakos. De centrale verdediger ondervindt toch nog teveel last van zijn knie. Een blessure die hij al twee weken geleden opliep in de wedstrijd tegen Feyenoord toen de Griek op de eigen achterlijn een forse tackle van Feyenoord-aanvaller Steven Berghuis kreeg te verduren. Die kwam toen goed weg met een gele kaart. ,,Hatzidiakos kon wel meespelen in de wedstrijd tegen Vitesse, maar begin deze week kreeg hij toch weer last van knieklachten”, aldus Jansen.

Verder heeft Jansen de afgelopen week de nodige aandacht geschonken aan de spelhervattingen. Die kostte de ploeg dit seizoen al elf punten. Afgelopen zondag kon de Deense verdediger Jacob Rasmussen op die manier relatief eenvoudig scoren door een vrije trap van Oussama Tannane binnen te werken. ,,Dat zet je wel aan het denken”, zegt Jansen. ,,Het geeft in elk geval stof tot nadenken en hebben nu kleine details aangepast. Het moment van teruglopen en op welke hoogte dat moet geburen is aangepast. Dat laatste is natuurlijk cruciaal. Iedereen heeft daarin zijn eigen verantwoordelijkheid.”

