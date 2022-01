AZ wint bij Fortuna Sittard door goals Beukema en Sugawara

Joey Veerman ‘heel blij’ met eerste minuten voor PSV: ‘Gevoel dat ik hier aan toe was’

Joey Veerman debuteerde voor PSV tegen FC Groningen (1-0 winst). De 23-jarige middenvelder kwam deze transferperiode over van Heerenveen en viel in de 64ste minuut in voor Marco van Ginkel. Hij stond in de slotfase twee keer bijna aan de basis van de tweede Eindhovenste treffer. Na afloop vertelde Veerman bij ESPN over zijn debuut: ,,Het was top", zo begon hij zijn verhaal.

18:06