AZ wipt dankzij moeizame zege op Vitesse over Ajax heen, Kjell Scherpen baalt ondanks goed nieuws Koeman

AZ moest in de slotfase nog even alle zeilen bijzetten, maar de ploeg van trainer Pascal Jansen heeft drie punten overgehouden aan het uitduel met Vitesse. Jesper Karlsson tekende na een half uur spelen voor het enige doelpunt van de wedstrijd: 0-1.

Doelman Kjell Scherpen verkeek zich bij de treffer van Karlsson op het afstandsschot. Jens Odgaard miste even na de openingstreffer een grote kans op een tweede treffer voor AZ, dat dinsdag op bezoek gaat bij Lazio voor een duel in de Conference League. Scherpen ontsnapte in de 64e minuut opnieuw toen Djordje Mihailovic de lat raakte. De Amerikaan verving de geschorste Jordy Clasie.

AZ staat na 24 duels op 50 punten, dat is er een meer dan Ajax, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Koploper Feyenoord heeft 52 punten na 23 duels. Feyenoord ontvangt zaterdag FC Groningen en Ajax speelt zondag nog voor eigen publiek tegen NEC.

Kjell Scherpen

Doelman Scherpen voelt zich schuldig over de nederlaag door zijn handelen bij het tegendoelpunt. ,,Ik zag een speler van ons bukken”, zei hij. ,,Maar vanaf die afstand moet ik de bal hebben. Als ik mijn hand erachter zet, dan gaat die bal naast.”

,,Ik doe veel dingen goed in wedstrijden”, zei Scherpen bij ESPN. ,,Maar dit gebeurt me te vaak. Ik moet stabieler worden en de dingen die ik al goed doe goed blijven doen.”

Toch werd Scherpen vrijdag opgenomen in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal voor de komende duels in de EK-kwalificatie met Frankrijk en Gibraltar. ,,Ik was wel verrast”, bekende hij. ,,Hier ben ik niet mee bezig geweest. Ik kreeg een mailtje van de teammanager van Oranje. Normaal is zo’n mailtje afkomstig van de teammanager van Jong Oranje. Ze hebben mij in de peiling en ik doe veel dingen goed. Toch heb ik me vandaag wel eens beter gevoeld. Die goal voelt niet goed.”

Lazio

De wedstrijd van AZ met Lazio van dinsdag was na afloop van het treffen met Vitesse al onderwerp van gesprek. De club uit Rome won vrijdagavond in de Serie A van koploper Napoli. ,,We hebben heerlijk geloot", lachte trainer Pascal Jansen.

