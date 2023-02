AZ zeker 42 uur aan kop na wervelende eerste helft tegen Excelsior met vijf goals in 18 minuten

Na drie mislukte pogingen is AZ er vanavond dan eindelijk in geslaagd om de koppositie in de eredivisie te pakken. Dat zal in ieder geval 42 uur zo zijn, want Feyenoord (nu een puntje minder) is zondag rond half 5 pas klaar met de uitwedstrijd bij Heerenveen. In een wervelende voetbalshow van 38 minuten werd Excelsior weggevaagd in Alkmaar: 5-0.

Een zee aan doelpunten zijn ze op zich wel al gewend in Alkmaar waar recent nog de voetbalshow tegen FC Utrecht (5-5) werd gespeeld. En begin dit seizoen was het Schotse Dundee United in de voorronde van de Conference League nog de opponent die met 7-0 werd verslagen na een 5-0 ruststand.

Even werd gedacht aan een recordzege voor in de geschiedenisboeken, maar na een 5-0 ruststand nam AZ gas terug. Toch was de zege op Excelsior er wel een die de harten in Alkmaar sneller doet kloppen. Zeker met de op voorhand al razend spannende eredivisie-ontknoping in het vooruitzicht. Twee keer al kon AZ de afgelopen weken op kop komen in de eredivisie voor tenminste een dagdeel, twee keer werd die kans niet gepakt. Driemaal is ook in Alkmaar scheepsrecht.

Volledig scherm AZ-captain Jordy Clasie in duel met Kenzo Goudmijn. © ANP

De monsterscore van vanavond was er een die AZ wel kon gebruiken na het recente puntenverlies tegen FC Utrecht en FC Volendam en de bekeruitschakeling tegen FC Utrecht, in een spannend duel waarbij een verlenging noodzakelijk was.

Het zorgde voor chagrijn bij AZ dat niets liever wil dan zo lang mogelijk meedoen in de titelstrijd met Feyenoord, PSV, Ajax en FC Twente. Met volgende week het treffen met Feyenoord in de Kuip op het programma werd er gevreesd voor de huidige vorm van het team van trainer Pascal Jansen, die onder andere gebukt leek te gaan onder de vele blessures die de selectie parten spelen. Tegen Excelsior stond de achttienjarige Wouter Goes weer noodgedwongen in het hart van de verdediging, omdat er al weken weinig centrale verdedigers fit zijn.

Uitblinker Sven Mijnans

Met die vorm leek het tegen het pover verdedigende Excelsior, dat nota bene pas voor de tweede keer dit seizoen vijf verdedigers had opgesteld, wel goed te zitten.

Bij rust stond het in Alkmaar al 5-0 voor de thuisploeg waarbij de rol van Sven Mijnans opvallend was. De winteraanwinst was in het bekerduel tegen FC Utrecht al een helft lang op dreef geweest. Tegen Excelsior was hij nu ook doeltreffend. Met wat geluk tekende hij voor de openingstreffer na twintig minuten. Daarna was hij goed voor een assist én nog een intikker. En dat terwijl de van Sparta overgenomen aanvallende middenvelder in feite derde keuze op zijn positie is maar door blessures van Dani de Wit en Djordje Mihailovic direct al veel kansen krijgt bij zijn nieuwe club.

Hoogtepunt was de fraaie treffer van Jesper Karlsson die een voorzet van Mijnans achter de dit seizoen juist goed presterende Excelsior-keeper Stijn van Gassel volleyde en zo zijn eerste eredivisietreffer sinds november maakte. En na drie duels zonder goal kwam ook Vangelis Pavlidis (eredivisietopscorer van dit kalenderjaar) weer eens tot scoren.

In niets leek het treffen op het eerste duel dat de twee clubs tegen elkaar speelden in Rotterdam. Destijds speelde AZ de slechtste wedstrijd van het seizoen en verloor het 2-1. Het was bij de aanblik van het flitsende AZ en het stuntelende Excelsior eigenlijk nauwelijks te bevatten.

Volledig scherm Jesper Karlsson en Jens Odgaard scoorden ook allebei. © ANP

De drie wissels die trainer Marinus Dijkhuizen van Excelsior doorvoerde in de rust hadden leken effect te hebben op de ongebreidelde aanvalslust van AZ, waar in de tweede helft veel minder sprake van was. In de derde wedstrijd in zes dagen spaarde AZ daarbij de krachten en liet het na om Excelsior nog verder te vernederen.

