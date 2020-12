AZ zet inhaalrace voort met winst op Vitesse

Door Nik Kok



AZ stond na tien wedstrijden nog op een teleurstellende tiende plaats op de ranglijst en dat was na het vorige fraaie seizoen dat noodgedwongen afgebroken moest worden door corona een grote deceptie voor de club met de torenhoge ambities. Maar het team herpakte zich daarna, ontsloeg tussendoor nog op een geruchtmakende manier trainer Arne Slot en kan zichzelf, als zondag ook nog van FC Utrecht wordt gewonnen, zomaar weer terugvinden op een schappelijke vierde plaats.

In de clash tussen de nummer drie en de nummer zes wapende AZ zich tegen het dit seizoen zo soepel draaiende Vitesse waar bijna elke club zich op stuk heeft gebeten, inclusief het nog ongeslagen Feyenoord afgelopen zondag. Een basisplaats was er mede daardoor voor Tijjani Reijnders, zijn tweede onder trainer Pascal Jansen, die het duidelijk meer in hem ziet zitten dan de vorige trainer Slot.

Blunder

Maar alle tactische bespiegelingen vooraf over 5-3-2 systemen en vooruitgeschoven backs werden al snel tenietgedaan door een blunder van Vitesse-back Maximilian Wittek, die de bal verspeelde in het eigen strafschopgebied en Jesper Karlsson in staat stelde om de openingstreffer te maken.

Volledig scherm Jesper Karlsson wordt gefeliciteerd met zijn 1-0. © ANP

Nog binnen het half uur kreeg Vitesse de volgende tegenslag te verwerken toen middenvelder Sondre Trønstad uitviel met een blessure. Juist de Noor was samen met Riechedly Bazoer en Oussama Tannane de afgelopen weken belangrijk geweest in de opmars van Vitesse. In de tweede helft was Bazoer datzelfde lot beschoren.

Onder toeziend oog van bondscoach Frank de Boer kwam AZ nog voor rust op een 2-0 voorsprong door Myron Boadu, die tot dan toe alle moeite had om voet aan de grond te krijgen tegen Riechedly Bazoer. Het doelpunt kwam feitelijk uit de lucht vallen want juist Vitesse had daarvoor de nodige mogelijkheden verprutst. Boadu onderstreepte er wel zijn eigen status mee. Alleen Arjen Robben scoorde als tiener meer doelpunten in de eredivisie dan de AZ-spits.

Mazzelgoal Vitesse

Met de goal verzekerde AZ zich nog niet van de winst tegen het sterke Vitesse dat met name in de tweede helft flink aandrong en over negentig minuten nooit onder deed voor de thuisploeg. En met de nonchalante manier van verdedigen waar in de eerste helft nog de nodige mogelijkheden voor Vitesse uit voortkwamen ging het in de tweede helft gewoon mee door. Nu was het Timo Letschert die tegen de bedrijvige spits Loïs Openda opschoot, waarna de bal prompt de goal in zeilde. De verdediger die zich daarna met een blessure moest laten vervangen, bracht er zijn ploeg flink mee in de problemen. Zeker met de wetenschap in het achterhoofd dat het dit seizoen al zo vaak een ruime voorsprong verprutste. Invaller Ferdy Druijf werkte een kwartier voor tijd, tien seconden na zijn invalbeurt, de bevrijdende 3-1 binnen.

De winst mag dan met het nodige geluk tot stand zijn gekomen, trainer Pascal Jansen zal tevreden zijn met nu de winst op een club uit de top van de ranglijst. Zeker ook met het oog op de belangrijke januarimaand waarin de Alkmaarders zich eindelijk zullen meten met Ajax, PSV en Feyenoord.

AZ kan dan waarschijnlijk ook weer beschikken over de liefst drie basisspelers die er gisteren in het eigen stadion nog niet bij waren. Bruno Martins, Dani de Wit en Jonas Svensson. Die zijn er aanstaande zondag nog niet bij als de club op de dag na Tweede Kerstdag de inhaalwedstrijd tegen FC Utrecht speelt.

