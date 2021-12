Azarkan schiet hoekschop er bij winnend Excelsior in één keer in, bizar eigen doelpunt bij Jong PSV

De manier waarop Azarkan scoorde komt niet vaak voor. Gedragen door de wind viel de hoekschop van Azarkan in de tachtigste minuut over doelman Beau Reus in het doel. Thijs Dallinga maakte er daarna met zijn tiende treffer in vijf wedstrijden er 0-2 van. Daarmee komt voor de oud-spits van Groningen de teller op 22 competitietreffers. Excelsior staat nu op 38 punten uit 18 wedstrijden, één punt minder dan Volendam.

Volledig scherm Marouan Azarkan. © Pro Shots / Vincent de Vries

Jong Ajax won met 1-0 van FC Emmen en heeft daardoor uitstekende papieren om vrijdag in Oss de tweede periodetitel te veroveren. Youri Regeer maakte na een uur spelen de enige treffer. Kort daarna werd de Deen Mohamed Daramy bij de thuisclub gewisseld. De 19-jarige aanvaller kwam voor de eerste keer in het team van Jong Ajax uit. Hij was dit seizoen al wel in de eredivisie en in de Champions League actief.



De Amsterdammers staan nu derde op de ranglijst op vier punten van de koploper en eerste in de tweede periode. Als er wordt gewonnen van TOP Oss is de tweede periodetitel een feit, anders maken Excelsior en Volendam nog kans.

Hét moment van de avond gebeurde in Eindhoven. Bij Jong PSV tegen De Graafschap schoot Ismail Saibari van zo'n veertig meter afstand de bal met een streep over zijn eigen doelman Vincent Müller. Daardoor zocht Jong PSV niet met een 0-1 voorsprong de kleedkamer op, maar werd De Graafschap terug in de wedstrijd geholpen. In de tweede helft kwam Jong PSV via Simon Colyn opnieuw op voorsprong, maar werd de voorsprong wederom uit handen gegeven. In de vierde minuut van de blessuretijd zorgde Jasper van Heertum ervoor dat De Graafschap de volle buit pakte: 2-3. Bij de Eindhovense ploeg viel Richard Ledezma na de rust in. De Amerikaanse middenvelder liep bijna een jaar geleden een zware knieblessure op. Sindsdien kwam hij niet meer in actie in een officieel duel.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In een leeg Galgenwaard kende ADO Den Haag geen problemen met Jong FC Utrecht. Al na zeven minuten kwam ADO op voorsprong door een van richting veranderd schot van Ricardo Kishna. Na een kwartier stond het al 0-2 na opnieuw een eigen doelpunt, waarna Thomas Verheydt vlak na rust met zijn hoofd er 0-3 van maakte. Het duel eindigde er uiteindelijk in 1-4.