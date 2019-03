Babel: Hé Virgil, jullie moeten een tweede maken want ik ga zo scoren

De twee Oranje-internationals vlogen vandaag samen met Georginio Wijnaldum naar Nederland om zich te verzamelen met Oranje. Wijnaldum en Van Dijk waren tijdens de vlucht wellicht wat vrolijker dan Babel, want dit duo won gisteren met Liverpool met 1-2 op bezoek bij Fulham. Maar Fulham-spits Babel maakte tijdens de wedstrijd wel degelijk indruk op Van Dijk, zo deed de captain van Oranje uit de doeken. Bij een 0-1 stand sprak Babel de veelgeprezen verdediger namelijk even aan. ,,Hé Virgil, jullie moeten een tweede maken, want ik ga straks scoren.‘’ Niet veel later ging Van Dijk lelijk in de fout, en tekende Babel inderdaad voor de gelijkmaker tegen zijn oude club.

Het opvallende is dat Babel vorige week al een interessante uitspraak deed over Van Dijk. ,,Hij heeft één zwakke plek‘’, zei de 32-jarige Fulham-aanvaller over zijn landgenoot tegen The Times. ,,Maar ik ga niet zeggen wat dat is. Ik denk dat niemand zich daar in de Premier League van bewust is.”



Of Babel met zijn goal tegen Liverpool een tipje van de sluier heeft opgelicht over de zwakke plek van Van Dijk, is niet helemaal duidelijk. Maar het staat vast dat de twee Oranje-spelers een bijzondere connectie hebben.