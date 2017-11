Babel: Hopelijk pas ik in de visie van de nieuwe bondscoach

Als 'gelegenheidsspits' maakte Babel vanavond tegen Roemenië (0-3) weer een goede indruk. ,,Hopelijk kan ik mijn vorm vasthouden bij m'n club Besiktas en dan is het afwachten of ik pas in de visie van de nieuwe bondscoach'', zei Babel in Boekarest, waar hij de tweede treffer van Oranje voor zijn rekening nam.



Advocaat stopt en dus breekt voor het Nederlands elftal een nieuw tijdperk aan. ,,Meestal wordt er geroepen om verjonging van de selectie als er een nieuwe bondscoach komt. Maar we hebben nu twee keer een eindtoernooi niet gehaald. Iedereen heeft zijn mening over de reden daarvan. Ik vind dat elke ploeg een stukje ervaring kan gebruiken'', zei Babel. ,,Of ik dat ben, dat zullen we volgend jaar wel zien.''