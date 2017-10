Backs helpen Excelsior in Enschede aan wéér een uitzege

Het was voor de thuisclub de eerste nederlaag onder de vermoedelijk tijdelijke trainer Marino Pusic, die zijn elftal na het gedwongen vertrek van René Hake eerder had zien winnen van Roda JC en FC Eindhoven (beker).



Al na 1 minuut en 8 seconden kwam FC Twente op voorsprong. Tom Boere scoorde na een mooie voorbereidende actie van Fredrik Jensen. Het was de snelste treffer van de Enschedese club sinds oktober 2003. Destijds schoot Purrel Fränkel van Vitesse na 19 seconden in eigen doel.



Na een half uur was Boere dicht bij de 2-0. Opnieuw na een pass van Jensen speelde de van FC Oss gekomen schutter zich vrij, maar strandde vervolgens op doelman Ögmundur Kristinsson.



Vrije trap

Vlak voor rust kwam Excelsior langszij. Hicham Faik schoot een vrije trap fraai voorbij de Twentse keeper Jorn Brondeel. Hoewel voornamelijk de thuisclub na de hervatting aanviel, kwamen de Rotterdammers een kwartier voor tijd op voorsprong. Linksachter Milan Massop kopte raak uit een hoekschop van Faik.



FC Twente drong aan in de slotfase, maar zag een schot van Michael Liendl net naast gaan. Rechtsback Khalid Karami besliste daarna de ontmoeting, door hard in te schieten na een voorzet van Mike van Duinen.



Het betekende alweer de vierde uitoverwinning voor de Kralingers, die nu 13 punten uit 5 wedstrijden buitenshuis hebben. Op Woudestein werd tot nu toe echter slechts één punt gehaald.



