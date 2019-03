Baldadige anti-Ajax-tweets van Scherpen les voor nieuwe generatie

Door Tim Reedijk



‘Kut joden’, ‘lucky Ajax’. De nu 19-jarige Scherpen liet zich in zijn jongste tienerjaren verleiden tot dergelijke baldadige teksten op Twitter. Toen de interesse van Ajax in de keeper van FC Emmen openbaar werd, werden die (inmiddels verwijderde) tweets plotseling opgerakeld. En had Scherpen dus meteen een stempel bij een groepje aanhangers van Ajax. De fanatieke Ajax-aanhang verenigd in F-SIDE liet in een statement weten niet zitten te wachten op de komst van Scherpen - zoals die ook al kritiek had toen ‘Feyenoorders’ Kostas Lamprou en Peter Bosz kwamen. ‘Jij bent niet welkom in Amsterdam’, is de korte maar heldere boodschap voor de keeper, aangevuld met screenshots van Scherpens tweets én een nieuwsitem waarin de doelman zijn voorkeur voor Feyenoord uitspreekt.



Want dat helpt Scherpen ook niet: in interviews heeft de geboren Emmenaar aangegeven zijn doel bij FC Emmen te hebben bereikt. Zijn volgende missie? Vaste doelman worden bij zijn favoriete club Feyenoord. Daarmee is voor F-SIDE en een groepje andere Ajax-fans de maat vol. Hun club zou volgens hen moeten afzien van Scherpen. Dat terwijl technisch directeur Marc Overmars en consorten hem als een keeper voor de toekomst zien en de transfer zo snel mogelijk willen afronden.