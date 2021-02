Bandé enorme Ajax-flop: ook voor deze teleurstellingen werd meer dan 5 ton per duel betaald

Hassane Bandé - 8 miljoen euro - 0 wedstrijden

Ajax maakte in de zomer van 2018 acht miljoen euro over naar het Belgische KV Mechelen. Bandé raakte al na twee weken zwaar geblesseerd aan zijn knie tijdens een oefenduel met Anderlecht, waarna een lange revalidatie volgde. Om ritme op te doen werd Bandé uitgeleend aan het Zwitserse FC Thun. Op het tweede niveau van Zwitserland kon Bandé echter ook niet overtuigen. In dertien duels kwam hij niet verder dan twee assists. Hij keerde afgelopen zomer terug naar Amsterdam en speelde acht duels voor Jong Ajax. Nu Ajax de aanvaller die nog geen minuut in de hoofdmacht speelde, verhuurt met een optie tot koop, lijkt het de hoop in Bandé te hebben opgegeven.

Froylán Ledezma - 4 miljoen euro - 0 wedstrijden

De Costa Ricaan Froylán Ledezma zou in de zomer van 1997 naar Feyenoord vertrekken, maar Ajax snoepte de aanvaller op Schiphol van de Rotterdammers af. Achteraf bleek dat een domme beslissing. Nadat de club vier miljoen euro overmaakte aan LD Alajuelense, kwam Ledezma nooit uit de verf in de hoofdstad. De 20-jarige aanvaller was in zijn geboorteland met 35 goals in twee seizoenen een sensatie. Bij Ajax kwakkelde Ledezma met blessures en was hij vaker in zijn thuisland te vinden dan op sportpark De Toekomst. In Costa Rica werd hij in dienst van Ajax zelfs opgepakt wegens betrokkenheid bij een schietpartij. Uiteindelijk speelde de aanvaller in drie jaar tijd geen enkel officieel duel en vertrok hij naar Club Cerro Porteño in Paraguay.

Nikola Aksentijevic - 2 miljoen - 0 wedstrijden

Vitesse heeft ook ervaring met een transferflater. De Arnhemmers kochten rechtsback Nikola Aksentijevic in de zomer van 2012 weg bij Partizan Belgrado. Excelleren deed de 19-jarige Serviër niet. Fred Rutten stelde hem in het successeizoen (Vitesse werd 4de) geen enkele keer op. Opvolger Peter Bosz verhuurde Aksentijevic in het seizoen erop terug aan Partizan. Na 9 duels bij zijn oude club liet Vitesse de verdediger transfervrij naar het Servische OFK Belgrad gaan. De 27-jarige rechtsback speelde nog een seizoen in het buitenland, bij het Belgische Moeskroen. Momenteel staat hij onder contract bij FK Radnicki Nis in zijn geboorteland.

Volledig scherm Nikola Aksentijevic speelde geen enkel duel voor Vitesse. © Vitesse

Lisandro Magallán - 9 miljoen euro - 6 wedstrijden

Ook voor Lisandro Magallán lijkt er geen toekomst meer te zijn in de Amsterdam Arena. De verdediger werd op de eerste dag van de transferwindow van 2019 voor 9 miljoen euro overgenomen van het Argentijnse Boca Juniors, als mogelijke vervanger van de door topclubs-begeerde Matthijs de Ligt. Vanaf dag één hadden weinig Ajax-fans vertrouwen in de aankoop. Ook Erik ten Hag was geen fan van de wat houterige verdediger en stelde de Argentijn slechts zes keer op. Vorig seizoen werd Magallán verhuurd aan het Spaanse Alavés. Dit seizoen is de verdediger uitgeleend aan het Italiaanse FC Crotone, dat hem voor 8,5 miljoen euro mag overnemen van Ajax. In totaal kostte Magallán de Amsterdammers tot nu toe 1,5 miljoen euro per wedstrijd.

Volledig scherm miljoenenaankoop Lisandro Magallán wordt momenteel verhuurd aan het Italiaanse FC Crotone. © ANP/VI Images

Jorginho Paulista - 5 wedstrijden - 5 miljoen euro

PSV kocht in de zomer van 1998 Jorginho Paulista voor 5 miljoen euro van het Braziliaanse Palmeiras. Ook de 18-jarige Paulista flopte volledig in Nederland. De linkervleugelverdediger gold in zijn thuisland als groot talent, maar trainer Bobby Robson gebruikte hem amper. Paulista kwam in slechts 5 duels in actie voor de nummer 3 van de eredivisie van dat jaar. De Braziliaan werd een jaar later alweer voor 900.000 duizend euro van de hand gedaan door de Eindhovenaren aan het Italiaanse Udinese. Uiteindelijk kostte Paulista PSV één miljoen euro per wedstrijd.

Volledig scherm Coach Bobby Robson (l) en de Braziliaan Jorginho. © ANP

Luis Manuel Orejuela - 3,65 miljoen euro - 4 wedstrijden

Rechtsback Luis Manuel Orejuela is niet de duurste aankoop die Ajax ooit heeft gedaan, maar is wel een van de grootste miskopen uit de clubgeschiedenis. De 22-jarige verdediger werd in de zomerse transferperiode van 2017 voor 3,65 miljoen euro gekocht van het Colombiaanse Deportivo Cali. Orejuela viel in de eredivisie slechts een keer in en speelde driemaal voor de beker. In de winterperiode van 2020 haalde het Braziliaanse Cruzeiro de Colombiaan voor 1,3 miljoen euro op in Amsterdam. Uiteindelijk betaalde Ajax 912.500 euro per duel voor de rechtsback.

Volledig scherm Luis Manuel Orejuela speelde slechts 4 wedstrijden voor Ajax. © Ajax