Barcelona praat met Frenkie de Jong, VVV in gesprek met Streppel

In Catalonië wordt met toenemende interesse gekeken naar Frenkie de Jong. De Ajacied staat al langer in de belangstelling van FC Barcelona, maar volgens El Mundo Deportivo zijn de eerste gesprekken tussen de jonge middenvelder en Barcelona al achter de rug. De krant weet zelfs te melden dat De Jong al in Spanje is geweest voor de eerste gesprekken. Marc Overmars meldde eerder dat hij niet van plan is om De Jong te laten gaan.