Barcelona wil Otamendi, City gaat voor De Ligt

'90 miljoen... Gênant eigenlijk' Miljoenen­man is in Arkel nog ‘Onze Frenkie’

9:22 Best kans dat Frenkie de Jong straks de fiets pakt naar Camp Nou, mocht hij er in de buurt wonen. Nuchterheid zit in het bloed van de aanstaand FC Barcelona-speler, die zondag zijn afscheidstournee in de eredivisie start bij Feyenoord - Ajax. ,,Om dure auto’s heeft hij nooit gegeven”, weten ze in Arkel.