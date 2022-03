Bas Nijhuis die meetraint bij PSV? Als plan in Engeland werkt, zou het zomaar kunnen

Stel je voor: Danny Makkelie op het trainingsveld bij Ajax en Dennis Higler in de rondo bij Feyenoord. Als het aan de coaches van de Premier League ligt, trainen Engelse arbiters vanaf volgend seizoen mee bij clubs. In Nederland worden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten gehouden.

Vanochtend berichtte de Engelse krant Daily Mail dat scheidsrechters mogelijk vanaf volgend seizoen gaan meetrainen bij clubs in de Premier League. Zo zouden scheidsrechters bepaalde vooroordelen bij zichzelf kunnen wegnemen. Ralf Rangnick, de geplaagde trainer van Manchester United, kwam met dit idee op een trainersbijeenkomst.

Hoewel het plan nog in de steigers staat en er vele vragen zijn (gaat een arbiter dan bij elke club langs om mee te trainen en wat doet dit met de objectiviteit?) krijgt Rangnick in het trainersgilde veel bijval.

Quote De lijnen staan natuurlijk altijd open. Dat contact moedigen we al jarenlang aan Dick van Egmond

De Nederlandse scheidsrechtersbaas Dick van Egmond volgt de initiatieven met interesse. Hij benadrukt dat er ook nu al het nodige gebeurt om de band tussen clubs en scheidsrechters warm te houden: ,,Elk jaar komen scheidsrechters van de KNVB bij de clubs de richtlijnen uitleggen. Er wordt bij de KNVB al jaren gewerkt om het contact tussen clubs en scheidsrechters te verbeteren.”

Vanaf komend seizoen kunnen de Premier League-trainers ook tot een halfuur na de wedstrijd napraten met de arbitrage, zo is de bedoeling. In Nederland gebeurt dat al. Van Egmond: ,,Er is geen officiële regel voor, maar de lijnen staan natuurlijk altijd open. De meeste trainers maken daar ook gebruik van. Dat contact moedigen we al jarenlang aan.”

Volledig scherm Dick van Egmond. © ANP

Een laatste regel die het Engelse trainersgilde wil implementeren: scheidsrechters die specifiek worden omgeschoold tot VAR en zich uitsluitend daartoe beperken. In Engeland is de situatie nu hetzelfde als in Nederland: je bent afwisselend scheidsrechter of VAR.

Van Egmond plaatst een kanttekening. ,,De VAR is FIFA-beleid. Maar als de FIFA de Premier League toestaat om specifieke VAR-arbiters op te leiden en in te zetten, zullen we dat met veel interesse volgen.”

,,Het is goed dat er voortdurend wordt gekeken naar optimalisering van de processen”, aldus Van Egmond, maar de coördinator scheidsrechterszaken bij de KNVB waagt zich nog niet aan een voorspelling of we dergelijke ideeën ook in Nederland op korte termijn terug gaan zien.