Bas Nijhuis geveld door boomstam, Alex Bos vervangt scheidsrechter bij FC Utrecht - Go Ahead

Met videoBas Nijhuis kan voorlopig geen wedstrijden fluiten. De scheidsrechter kampt met een breuk in het spaakbeen, zo laat de scheidsrechter via Instagram weten.

,,Denk je: lekker, een mooie zonnige dag, lig je hier", zo start Nijhuis zijn uitleg op het filmpje dat te zien is op zijn Instagram. Daarop is te zien hoe de arbiter in een ziekenhuisbed ligt met zijn arm omhoog in het gips.

,,Een breuk in het spaakbeen", zo legt Nijhuis uit. ,,Er is een boomstam gevallen op mijn onderarm. Dit weekend dus geen FC Utrecht - Go Ahead Eagles en het gaat wel drie tot vier weken duren. Balen", zo besluit Nijhuis.

De 46-jarige Nijhuis floot dit seizoen veertien wedstrijden in de eredivisie, vier in het TOTO KNVB-bekertoernooi en vijf in de Keuken Kampioen Divisie. In al die wedstrijden gaf de scheidsrechter geen enkele rode kaart.

Alex Bos

De KNVB heeft Alex Bos aangesteld als vervanger van Nijhuis voor de wedstrijd FC Utrecht - Go Ahead Eagles van komende zaterdag. Bos wordt op zijn beurt weer vervangen door Michael Eijgelsheim bij het duel tussen MVV en Jong FC Utrecht, waarvoor hij aanvankelijk was aangesteld.

