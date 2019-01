Bazoer debuteert bij verliespartij FC Utrecht in Spanje

Zijn fitheid was één van de grote vragen toen FC Utrecht maandag de komst van Bazoer bekendmaakte. Hij had weliswaar bij FC Porto nauwelijks minuten gemaakt, maar naar eigen zeggen wel 'alles op hoog niveau meegetraind’. Daarom wil hij er volgende week zaterdag al bij zijn, als FC Utrecht de competitie hervat uit bij AZ.



Zijn eerste officieuze minuten heeft hij in elk geval gemaakt in La Manga. Na een uur spelen viel hij in als vervanger van Joris van Overeem op het middenveld. Snel na de vijfdubbele wissel van trainer Dick Advocaat, die gisteren de club informeerde definitief na dit seizoen af te zwaaien in de Domstad, greep FC Utrecht de voorsprong in het saaie onderonsje met de nummer 12 van de Belgische Jupiler Pro League. Nick Venema werkte koel af op aangeven van Othmane Boussaid, nadat hij in de eerste helft nog voor open doel miste. Venema's doelpunt betekende dat hij in La Manga de volledige productie van FC Utrecht op zijn rekening nam: drie goals tegen VfB Stuttgart (3-2) en de enige Utrechtse goal tegen Oostende.



Nadat beide teams volop hadden gewisseld, kon Oostende - zonder de al gewisselde, oude bekende Richairo Zivkovic - alsnog de overwinning grijpen via twee goals van Jelle Bataille en Sindrit Guri in de laatste twintig minuten. Voor FC Utrecht zit het trainingskamp in La Manga erop, de selectie vliegt morgenochtend naar Amsterdam.