Bazoer tekent driejarig contract bij Vitesse

Riechedly Bazoer heeft een driejarig contract getekend bij Vitesse. De 22-jarige middenvelder uit Utrecht komt over van VfL Wolfsburg, waar hij nog een tweejarig contract had.

Bazoer maakte in januari 2017 voor 12 miljoen euro de overstap van Ajax naar VfL Wolfsburg, maar zijn overstap naar Duitsland werd geen succes. Vorig seizoen werd Bazoer verhuurd aan FC Porto en FC Utrecht. Bij de Portugese topclub speelde hij slechts drie duels, bij FC Utrecht kwam hij in de tweede seizoenshelft tot drie goals en vier assists in veertien optredens.

Bazoer is blij met zijn kans bij de club uit Arnhem: ,,Vitesse is een ploeg die mij bij past. De ambities spreken mij aan en daar wil ik aan bijdragen. Ik wil zo snel mogelijk belangrijk worden de ploeg en alles uit mezelf halen wat ik in mij heb. Ik ben namelijk nog jong en in de bloei van mijn carrière.”

Technisch directeur Mo Allach is blij met de komst van Bazoer: ,,We zien de komst van Riechedly als een buitenkans. Hij beschikt over veel kwaliteiten. Dat heeft hij in het verleden laten zien. Je wordt niet zo maar Talent van het Jaar bij een club als Ajax. Hij is een sterke en dynamische middenvelder. We hopen dat de potentie van Riechedly bij Vitesse weer volop tot uiting komt.”

Bazoer is de vijfde versterking voor Vitesse, dat in de play-offs verloor van FC Utrecht om een plek in de derde voorronde van de Europa League. Eerder werden Armando Obispo, Jay-Roy Grot, Tomáš Hájek en Charly Musonda al aan de selectie van de club uit Arnhem toegevoegd.