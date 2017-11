Been stopt als bestuurslid van PEC Zwolle

Been, die medio 2014 toetrad tot de raad van commissarissen, heeft zijn besluit om te stoppen vorige maand bekendgemaakt aan het stichtingsbestuur van PEC, waarvoor hij onder meer belast was met de controle en goedkeuring van de jaarrekeningen. Zijn beslissing om te vertrekken is genomen rond de bekendmaking van de jaarcijfers. ,,Maar dit besluit heeft niets met de jaarrekening te maken”, laat Been desgevraagd weten. ,,Ik heb de afgelopen jaren genoeg gedaan voor de club. Het is nu de beurt aan iemand anders.”

Of Been, die formeel nog moet worden uitgeschreven bij de club, op korte termijn een opvolger krijgt in het bestuur is nog niet duidelijk. ,,Mogelijk zoeken we nog een vervanger maar met de benoeming van Remt Melles eerder dit jaar hadden we al een extra lid in het stichtingsbestuur”, zegt Adriaan Visser, voorzitter van PEC Zwolle.