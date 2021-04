Bekerfinalist Vitesse langer door met trainer Thomas Letsch

Dat Vitesse tussentijds met Letsch (52) verlengt, is veelzeggend. Onder de Duitser viert de Arnhemse club successen. Het hele seizoen al staat de Gelderse formatie in de top van de eredivisie. Daarbij wacht zondag de KNVB-bekerfinale tegen Ajax. Maar technisch directeur Johannes Spors kijkt ook naar de langere termijn. Die moet de coach vormgeven.

Red Bull Salzburg

Letsch is bezig met zijn eerste jaar in Nederland. De Duitser stapte in juli 2020, op voorspraak van Spors, als volstrekt onbekende trainer binnen bij Vitesse. Hij had geen verleden als prof. Verder dan het hoogste amateurniveau kwam hij niet. Wel kwam hij uit de stal van Red Bull Salzburg, waar hij als opleidingscoach succes had geboekt.

Als hoofdtrainer overlegde hij daarentegen geen aansprekende resultaten. Hij mislukte bij Erzgebirge Aue in Duitsland en werd ontslagen bij Austria Wien in Oostenrijk.

3-5-2-systeem

Door het succes met Vitesse wordt Letsch nu op handen gedragen. De Duitser hanteert in Arnhem het 3-5-2-systeem, met Riechedly Bazoer als aanjager vanuit de defensie. De Cheftrainer komt goed over in de media en blijft te allen tijde rustig.

Letsch had al een verbintenis tot juli 2022. Daar komt nu een jaar bij. De Duitser ziet dat als een krachtig signaal vanuit de clubleiding.

,,Het is een groot genoegen om bij Vitesse te werken”, zegt Letsch. ,,Ik ben enorm blij met het vertrouwen vanuit de club. We hebben dit seizoen iets moois neergezet. Maar in deze fase draait het om een goed finish van het seizoen. Daarnaast ben ik overtuigd van de manier waarop we bij de club werken. We willen de komende tijd stappen blijven zetten en samen aan de toekomst bouwen.”

Van een goed seizoen, een fantastisch seizoen maken

Dat wil ‘td’ Spors ook. ,,De contractverlenging is het bewijs dat we volledig overtuigd zijn van zijn kwaliteiten en de manier waarop we bij de club met elkaar werken. Alles waar we een jaar geleden over hebben gesproken, is dit seizoen uitgekomen. Maar voorlopig ligt de focus op het einde van het seizoen. We willen van een goed seizoen, een fantastisch seizoen maken in de komende weken.”

