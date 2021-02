Bekerprogramma op de schop, kan er wel gespeeld worden deze week?

Ajax na blunder definitief zonder Haller in Europa League

5 februari Sébastien Haller mag dit seizoen bij Ajax niet meedoen in de Europa League. De club uit Amsterdam heeft de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis niet op tijd aangemeld bij de UEFA, waardoor hij niet inzetbaar is in de Europese duels. Ondanks pogingen van Ajax om Haller alsnog speelgerechtigd te krijgen, kreeg de club definitief bericht van de UEFA dat de Fransman niet alsnog wordt toegevoegd aan de spelerslijst.