Bekersensatie NAC is dit seizoen een apart verhaal: ‘Deze ploeg gaat alle kanten op’

Voor keeper Nick Olij en doelpuntenmaker Robin Schouten was de overwinning extra speciaal. Zij doorliepen een groot gedeelte van de jeugdopleiding van tegenstander AZ en kwamen euforisch van het veld af na de 3-1 overwinning. ,,Deze ploeg gaat alle kanten op joh”, zegt Olij, daarmee doelend op de constante onrust die er bij de volksclub heerst. Het ging de afgelopen week vooral over de assistent-trainer Willem Weijs die niet wil of kon werken onder de pas aangestelde trainer Hyballa en niet over de kwartfinalewedstrijd tegen AZ. ,,We hebben dit seizoen al drie trainers meegemaakt. Met drie verschillende spelprincipes ook. En drie verschillende visies. Dat is voor spelers ook niet altijd makkelijk hoor.”



In de eerste divisie staat de ploeg op een teleurstellende zesde plaats op veertien punten achterstand op de koploper. ,,We weten zelf ook niet hoe dat nou allemaal kan”, zegt de in Alkmaar geboren Robin Schouten die matchwinner werd door een doelpunt en een assist. ,,In de competitie gaat het niet zoals we willen maar de beker is toch een apart verhaal. Je ziet het ook vaak met amateurteams die ver komen. We kunnen gewoon voetballen, alleen het komt er niet vaak uit.” Olij zag zijn teamgenoten in de laatste competitiewedstrijd tegen TOP Oss (1-1) nog ‘34 enorme kansen creëren’. ,,En zij maar één en dan moet ik nog vissen ook. Zo zijn we ook. Dan ging het vandaag een stuk beter.” Hij incasseerde alleen een wondertreffer van Idrissi. ,,Maar voor zo’n schot kun je alleen maar klappen.”