Bekijk hier de blessures, schorsingen en vermoedelijke opstelling van jouw favoriete eredivisieclub

Na een tumultueuze Europese midweek staat speelronde dertien van de eredivisie voor de deur. Cambuur en NEC trappen het weekend vrijdagavond af en Feyenoord mag zondag op bezoek bij Volendam. Het hoogtepunt wacht zondag als titelfavorieten Ajax en PSV het tegen elkaar opnemen in de Johan Cruijff Arena. Wie staan hoogstwaarschijnlijk in de basis en wie ontbreken als gevolg van schorsingen of blessures? Je leest het hier.

SC Cambuur - NEC (Vrijdag 20.00 uur)

Bijzonderheden Cambuur: Het ziet ernaar uit dat Michael Breij tegen NEC in de basis start. Dat gaat ten koste van Felix Mambimbi. Sylvester van der Water speelt dan vanaf links. Middenvelder Maulun trainde apart van de groep. De Fransman heeft nog last van een spierblessure.

Afwezig: Gullit, Maulun, Van der Meer, Ter Heide.

Opstelling: Virginia; Schmidt, Bergsma, Tol, Van Bangura; Hoedemakers, Van Kaam, Paulissen; Breij, Uldrikis, Van der Water.



Bijzonderheden NEC: NEC scoorde niet in de laatste vier uitwedstrijden in de eredivisie. Slechts twee keer eerder overkwam het de Nijmeegse club minimaal vijf duels buitenshuis op rij niet het net te vinden (vijf keer in 1979 en zes keer in 2007).

Afwezig: De Wolf.

Vermoedelijke opstelling: Cillessen; Van Rooij, Sandler, Márquez, El Karouani; Schöne, Proper, Tannane; Tavsan, Dimata, Mattsson.

Vitesse - Sparta (Zaterdag 16.30 uur)

Bijzonderheden Vitesse: Phillip Cocu is voor het duel met Sparta geconfronteerd met tegenslag. Spits Bartosz Bialek is met een voetblessure afgehaakt. ,,We moeten voorin dus een andere keuze maken”, stelt de coach. ,,Het is wel een tegenvaller. Bialek was onomstreden en hij had een goede klik met de mensen achter hem. Dat moeten we oplossen.” Cocu maakt zijn keuze tussen Nikolai Baden Frederiksen, Mohamed Sankoh, Thomas Buitink en Simon van Duivenbooden.

Afwezig: Kjell Scherpen (knie), Mitchell Dijks (knie), Bartosz Bialek (voet).

Opstelling: Reiziger; Arcus, Meulensteen, Cornelisse, Wittek; Flamingo, Bero, Tronstad; Vidovic, Frederiksen, Kozlowski.

Bijzonderheden Sparta: Shurandy Sambo, Tobias Lauritsen en Mica Pinto vielen in het duel met Fortuna allen voortijdig uit met een blessure. Het drietal is er echter weer bij en is fit genoeg om te starten.

Afwezig: De Guzmán, Namli, Rekik, Coremans.

Opstelling: Olij; Sambo, Vriends, Auassar, Pinto; Van Mullem, Verschueren, Kitolano; Mijnans, Lauritsen, Vito van Crooij

Fortuna Sittard - FC Emmen (Zaterdag 18.45 uur)

Bijzonderheden Fortuna Sittard: trainer Julio Velázquez kan een belangrijke slag slaan in de ‘zes punten-wedstrijd’ tegen FC Emmen. De Spanjaard heeft weinig personele zorgen en kiest vermoedelijk voor de ploeg die de laatste weken veelal succesvol was in de competitie.

Afwezig: Duarte.

Opstelling: Pandur; Pinto, Navarro, Guth, Cox; Seuntjens, Özyakup, Erdoğan, Embalo; Yilmaz, Cordoba.

Bijzonderheden Emmen: Mark Diemers kwam in 67 wedstrijden voor Fortuna Sittard tot 16 goals. Alleen voor De Graafschap (17) scoorde hij vaker.

Afwezig: Kieftenbeld, Lieder, Hardeveld.

Opstelling: Van der Hart; Bouchouari, Araujo, Veldmate, Burnet; Mendes, Veendorp, Bernadou, Diemers; Zivkovic, Romeny.

Excelsior - SC Heerenveen (Zaterdag 21.00 uur)

Bijzonderheden Excelsior: Excelsior staat op de keurige elfde plaats in de eredivisie en presteert daarmee boven verwachting. Op basis van de expected goals zouden de Rotterdammers dan ook aanzienlijk lager staan: op de laatste plaats met slechts vier punten. Afgezonderd van de geblesseerde Sven Nieuwpoort beschikt Excelsior over een volledig fitte selectie.

Afwezig: Sven Nieuwpoort (knie).

Opstelling: Van Gassel; Horemans, El Yaakoubi, Seymor, Tjoe-A-On; Baas, Ayoub, Goudmijn; Azarkan, Kharchouch, Lamprou.

Bijzonderheden SC Heerenveen: Thom Haye kreeg vorige week zijn vijfde gele kaart en is daarom geschorst. Sven van Beek ontbreekt mogelijk omdat hij vader kan worden.

Afwezig: Haye (geschorst), Van Beek (twijfel).

Opstelling: Noppert; Van Ewijk, Van Beek, Bochniewicz, Köhlert; Halilovic, Tahiri, Al Hajj; Olsson, Van Hooijonk, Sarr.

FC Utrecht - FC Groningen (Zondag 12.15 uur)

Bijzonderheden FC Utrecht: Bas Dost is nog altijd niet geheel wedstrijdfit bij FC Utrecht. De spits, die afgelopen zaterdag tegen SC Heerenveen nog ontbrak in de wedstrijdselectie, zit morgenmiddag vermoedelijk wel op de bank wanneer FC Groningen op bezoek komt in Galgenwaard. Los van de ‘vaste’ afwezigen, heeft trainer Henk Fraser een complete groep tot zijn beschikking.

Afwezig: Viergever, Maeda, Hendriks, St. Jago, Ramselaar, Warmerdam, Dost (twijfel), Van der Kust (twijfel).

Opstelling: Barkas; Klaiber, Van der Hoorn, Sagnan, Van der Maarel; Toornstra, Brouwers, Van de Streek; Redan, Douvikas, Booth.

Bijzonderheden Groningen: in maart won FC Groningen met 3-1 bij FC Utrecht. Alle doelpuntenmakers van toen (El Hankouri, De Leeuw en Strand Larsen) zijn afgelopen zomer vertrokken uit Groningen.

Afwezig: Musampa, Van Gelderen, Suslov, Verrips, Abraham. Balker (twijfel), Duarte (twijfel).

Opstelling: Leeuwenburgh; Kasanwirjo, Te Wierik, Balker, Määttä; Pelupessy, Duarte; Ngonge, Krüger, Oratmangoen; Pepi.

Beschikt FC Utrecht zondag tegen FC Groningen over zijn spits Bas Dost.

FC Twente - Go Ahead Eagles (Zondag 14.30 uur)

Bijzonderheden Twente: trainer Ron Jans beslist zaterdag na de laatste training of Michal Sadilek terugkeert in de wedstrijdselectie. De middenvelder was eerst wekenlang uit de roulatie vanwege een liesblessure en kreeg daarna last van oorsuizen, waardoor hij nauwelijks meer sliep. De club stuurde hem een week naar zijn vaderland Tsjechië. Sinds vorige week traint hij weer mee.

Afwezig: Brama, Tzolis.

Opstelling: Unnerstall; Brenet, Hilgers, Pröpper, Smal; Zerrouki, Vlap, Steijn; Cerny, Van Wolfswinkel, Misidjan.

Bijzonderheden Go Ahead Eagles: FC Twente verloor in de eredivisie slechts drie keer van Go Ahead Eagles in Enschede: 1-3 in augustus 1966, 1-2 in oktober 1978 en 1-2 in april 2017. In dat laatste geval was René Hake, de huidige roerganger van GA Eagles, trainer van FC Twente, dat momenteel ongeslagen is in 17 van de laatste 18 thuisduels.

Afwezig: Mulder (hand), Mattiello (knie).

Opstelling: De Lange; Deijl, Amofa, Idzes, Kuipers; Willumsson, Linthorst, Rommens, Edvardsen; Adekanye, Lidberg.

FC Volendam - Feyenoord (Zondag 14.30 uur)

Bijzonderheden FC Volendam: De laatste keer dat Volendam in eigen huis tegen Feyenoord speelde in eredivisieverband wonnen de Volendammers. Dominique van Dijk scoorde in 2009 twee keer tegen Feyenoord.

Afwezig: Twight, Antonucci.

Opstelling: Stankovic; Plat, Mbuyamba Mirani, Murkin; W. Ould-Chikh, Oristanio, Eiting; Van Mieghem, Mühren, El Kadiri.

Bijzonderheden Feyenoord: Of Feyenoord-coach Arne Slot iedereen beschikbaar heeft in Volendam na de intense wedstrijd tegen Lazio Roma, is afwachten. De trainer denkt dat de zege op de Italianen voor een boost kan zorgen. Met Volendam, Cambuur en Excelsior treft Feyenoord voor de winterstop nog drie laagvliegers.

Afwezig: Idrissi (hamstringblessure).

Opstelling: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Timber, Szymanski, Kokcu; Walemark, Danilo, Dilrosun.

RKC Waalwijk - AZ (Zondag 16.45 uur)

Bijzonderheden RKC: De Waalwijkers wonnen vorig seizoen zowel thuis als uit van AZ. Michiel Kramer, de matchwinnaar in het Mandemakers Stadion (1-0), is er dit keer vermoedelijk niet bij vanwege een blessure.

Afwezig: Kramer, Biereth.

Vermoedelijke opstelling: Vaessen; Lelieveld, Gaari, Adewoye, Van den Buijs, Lutonda; Oukili, Anita, Clement; Bel Hassani, Lobete.

Bijzonderheden AZ: Vangelis Pavlidis kon donderdag tegen Dnipro-1 al een helft meedoen. Hij lijkt volledig hersteld van zijn blessure. De Griek scoorde direct en hoopt er tegen RKC vanaf het begin bij te zijn.

Afwezig: Martins Indi, Evjen, Vanheusden. Geschorst: Dani de Wit (geschorst).

Opstelling: Verhulst; Hatzidiakos, Beukema, Dekker, Kerkez; Reijnders, Bazoer, Clasie; Odgaard, Pavlidis, Karlsson.

Ajax - PSV (Zondag 16.45 uur)

Bijzonderheden Ajax: spits Brian Brobbey heeft weer voluit meegetraind bij Ajax. Dat geldt niet voor Steven Berghuis en Owen Wijndal, die vrijdag ontbraken op de training. Vooral het meespelen van de linksback is twijfelachtig voor de kraker tegen PSV.

Afwezig: Afwezig: Ihattaren (traint apart), Berghuis (twijfel), Wijndal (twijfel).

Opstelling: Pasveer; Sanchez, Timber, Bassey, Blind; Álvarez, Taylor; Bergwijn, Berghuis, Tadic; Brobbey

Bijzonderheden PSV: PSV heeft de nodige spelers kunnen sparen tijdens het duel met Bodø Glimt van donderdagavond, dat desondanks werd gewonnen. De Eindhovenaren willen tegen Ajax de competitie weer spannend maken, maar hebben in uitwedstrijden in de eredivisie dit seizoen ook flinke terugvallen gehad. Ajax-uit moet de schade van die implosies wegpoetsen, maar PSV rekende zich deze week op voorhand niet rijk en vindt zichzelf niet per se favoriet.

Afwezig: Boscagli, Saibari

Opstelling: Benitez; Mwene, Ramalho, Obispo, Max; Sangaré, Veerman, Gutiérrez; Simons De Jong Gakpo

Luuk de Jong start vermoedelijk weer in de basis bij PSV.

