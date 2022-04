Bekijk hier de verwachte opstellingen en het blessurenieuws van jouw favoriete club

Na de laatste interlandperiode van dit seizoen kunnen we in volle vaart richting de eindstreep van de eredivisie, waarin het zowel bovenin als onderin nog ongekend spannend is. Bekijk hieronder de vermoedelijke opstellingen en het blessurenieuws van alle achttien clubs voor speelronde 28.

FC Groningen - Ajax (zaterdag 16.30 uur)

Bijzonderheden FC Groningen: FC Groningen is bezig aan een goede serie. De ploeg van trainer Danny Buijs pakte uit de laatste vijf wedstrijden elf punten en hoopt deze serie een vervolg te geven tegen Ajax. Wel moet FC Groningen het doen zonder middenvelder Tomas Suslov. Het talent uit de eigen jeugdopleiding raakte geblesseerd in de interlandweek bij Slowakije. FC Groningen wist Ajax de voorgaande twee seizoenen in eigen huis te verslaan.

Bijzonderheden Ajax: Ajax mist Antony door een schorsing. De verwachting is dat Steven Berghuis daarom vanaf rechts zal beginnen. Verdedigers Lisandro Martínez en Jurriën Timber vormen een twijfelgeval, net als Devyne Rensch. Bovendien miste Edson Álvarez de afsluitende training omdat hij nog onderweg was uit Mexico, met wie hij een WK-ticket veiligstelde. Afwezig: Stekelenburg (lies/heup), Klaiber (knie), Pasveer (vinger), Antony (geschorst). Twijfelgevallen: Martínez, Timber, Rensch (lichte blessures) en Tagliafico en Álvarez (late interlands)

Verwachte opstelling FC Groningen.
Verwachte opstelling Ajax.

FC Twente - PSV (zaterdag 18.45 uur)

Bijzonderheden FC Twente: „PSV verkeert in de beste vorm van dit seizoen, maar er is nog een ploeg die dat is: en dat zijn wij”, zegt FC Twente-trainer Ron Jans. De Grolsch Veste is al weken uitverkocht voor het duel tussen de nummers vier en twee. Wout Brama en Kik Pierie ontbreken bij de club uit Enschede.

Bijzonderheden PSV: PSV kent nogal wat twijfelgevallen in de ploeg, waardoor vandaag nog het nodige kan veranderen in de basisopstelling tegen FC Twente. De ploeg van Roger Schmidt begroet in Enschede normaal gesproken André Ramalho weer bij de selectie, maar het is hoogst onzeker of hij al start. Afwezig: Thomas (knie), Mwene (knie). Twijfel: Gakpo, Teze, Ramalho, Gutiérrez, Sangaré

Verwachte opstelling PSV.
Verwachte opstelling FC Twente.

AZ - Vitesse (zaterdag 20.00 uur)

Bijzonderheden AZ: AZ kan weer beschikken over Fredrik Midtsjø. De Noor ontbrak de afgelopen weken waarin AZ veel wedstrijden verloor. Hij kan nog geen negentig minuten spelen. Zakaria Aboukhlal scoorde vier keer in een oefenwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Of hij daarmee een basisplaats heeft verdiend is nog de vraag.



Bijzonderheden Vitesse: De interlandperiode levert een schadepost op voor Vitesse. Eli Dasa ontbreekt tegen AZ. De Israëliër heeft corona opgelopen. Ook Dominik Oroz mist het duel. Hij heeft verplichtingen in Oostenrijk vanwege de dienstplicht-regels. Hij sluit na het weekeinde weer aan. Afwezig: Eli Dasa (corona), Nikolai Baden Frederiksen (enkel), Dominik Oroz (dienstplich Oostenrijk), Markus Schubert (ziek), Enrico Hernandez (interlandverplichtingen El Salvador).

Verwachte opstelling Vitesse.
Verwachte opstelling AZ.

RKC Waalwijk - FC Utrecht (zaterdag 20.00 uur)

Bijzonderheden RKC: Coach Joseph Oosting kent voor de beslissende fase van de competitie de luxe van een nagenoeg fitte selectie.Door gratis tickets uit te delen onder seizoenkaarthouders zal het Mandemakers Stadion zo goed als uitverkocht zijn. Vorig seizoen verloren de Waalwijkers thuis van FC Utrecht door een dubieuze strafschop in de extra tijd (1-2). Scheidsrechter Sander van der Eijk verklaarde achteraf na het zien van de beelden dat het geen penalty was.



Bijzonderheden FC Utrecht: Rick Kruys (36) debuteert na het ontslag van René Hake tegen RKC als hoofdtrainer van FC Utrecht in de eredivisie. Hij wordt op de bank vergezeld door de nieuwe assistent-trainer Michael Silberbauer (40), terwijl ‘klankbord’ Dick Advocaat bij zijn aanstelling heeft afgesproken niet bij wedstrijden op de bank te zullen zitten. Kruys mist naast de langer geblesseerden waarschijnlijk ook aanvaller Mimoun Mahi, maar heeft verder een fitte groep.

Verwachte opstelling FC Utrecht.
Verwachte opstelling RKC.

Feyenoord - Willem II (zaterdag 21.00 uur)

Bijzonderheden Feyenoord: De 20-jarige Sem Valk is toegevoegd aan de wedstrijdselectie. Voor de eigen kweek is plaats op de bank omdat Lutsharel Geertruida een bovenbeenblessure heeft en de jeugdige rechtsback Mimeirhel Benita (18) een hersenschudding heeft. Jens Toornstra is ziek of de routinier bij de selectie zit, wordt zaterdag bekeken. Tyrell Malacia viel bij Oranje geblesseerd uit,maar is weer fit.



Bijzonderheden Willem II: Willem II-trainer Kevin Hofland verwacht (logischerwijs) een loodzwaar duel in De Kuip. ,,Ik hamer bij mijn ploeg op het spelen met intensiteit, en dat is precies wat Arne Slot bij Feyenoord voor elkaar heeft gekregen.” Ringo Meerveld, Thijs Oosting, Ulrik Jenssen (allen geblesseerd) ontbreken bij de club uit Tilburg.

Verwachte opstelling Willem II.
Verwachte opstelling Feyenoord.

PEC Zwolle - Go Ahead Eagles (zondag 12.15 uur)

Bijzonderheden PEC Zwolle: PEC mist in de IJsselderby niet alleen de geschorste Thomas van den Belt, maar ook Mustafa Saymak. De middenvelder uit Deventer is nog niet hersteld van zijn botsing met FC Twente-doelman Lars Unnerstall. De vraag is zelfs of hij dit seizoen nog in actie komt. Het meespelen van Oussama Darfalou is onzeker. Een basisplek komt sowieso te vroeg voor de Algerijnse huurling van Vitesse.

Bijzonderheden Go Ahead Eagles: Met een speciale videosessie verzorgde trainer Kees van Wonderen eerder in de week voor zijn spelers nog even een opfriscursus IJsselderby. Daarmee werden bij Go Ahead Eagles de laatste vraagtekens weggenomen over de waarde van het treffen met PEC Zwolle. Eentje die uiterst onzeker is voor twee Deventer sterkhouders. Joris Kramer en Luuk Brouwers kampen met een enkelblessure en zijn twijfelgevallen voor GA Eagles in de beladen Overijsselse clash. Waar verdediger Kramer eerder in de week uitviel, ging het met Brouwers vrijdagmiddag mis. De aanjager van GA Eagles, die na dit seizoen vertrekt naar FC Utrecht, verstapte zich en verliet voortijdig de training. ,,De enkel is dik en er zat een bult op’’, aldus Van Wonderen. ,,Twee dagen hersteltijd lijkt te kort.’’ Over Joris Kramer is Van Wonderen positiever gestemd. Net als over Marc Cardona. Een vingerbreuk bij de Spaanse spits werd deze week operatief hersteld en Cardona kan spelen tegen PEC.

Verwachte opstelling Go Ahead Eagles.
Verwachte opstelling PEC Zwolle.

Sparta - SC Heerenveen (zondag 14.30 uur)

Bijzonderheden Sparta: Sparta kan morgenmiddag tijdens de wedstrijd tegen SC Heerenveen gewoon beschikken over keeper Maduka Okoye. De doelman was vorige week, toen hij op pad was met zijn vaderland Nigeria, geveld door corona. Inmiddels is hij daarvan hersteld. Bart Vriends lijkt achterin de voorkeur te krijgen boven de van een hersenschudding herstelde Tom Beugelsdijk.



Bijzonderheden SC Heerenveen: Na de zege op Heracles Almelo is bij Heerenveen de druk er even af. De Friezen hebben nu een voorsprong van acht punten op de zestiende plaats. Tegen Sparta moet Heerenveen Joost van Aken missen, hij heeft nog te veel last van de liesblessure die hij opliep bij het juichen na de eerste goal tegen Heracles. Verder keerde Nicolas Madsen geblesseerd terug van de interlandperiode.

Verwachte opstelling Heerenveen.
Verwachte opstelling Sparta.

Fortuna Sittard - Heracles Almelo (zondag 14.30 uur)

Bijzonderheden Fortuna Sittard: Sjors Ultee kan tijdens de belangrijke ontmoeting met concurrent Heracles weer een beroep doen op verdediger George Cox. Hij keert terug van een schorsing en neemt naar alle waarschijnlijkheid zijn positie van linksback weer in bij de Limburgse ploeg.



Bijzonderheden Heracles: Doelman Janis Blaswich ontbreekt opnieuw met een spierblessure, zijn vervanger is Koen Bucker. Orestis Kiomourtzoglou heeft last van zijn enkel en is er ook niet bij. Dat is een gemis, want de Duitse middenvelder is een belangrijke speler dit seizoen. Verder is iedereen inzetbaar.

Verwachte opstelling Heracles.
Verwachte opstelling Fortuna Sittard.

SC Cambuur - NEC (zondag 16.45 uur)

Bijzonderheden Cambuur: Bij Cambuur keren Erik Schouten en Roberts Uldrikis terug van blessures. Dat gaat ten koste van de basisplaatsen van Marco Tol en Michael Breij. Cambuur van maar 1 van de laatste elf wedstrijden. Zondag tegen NEC is Dennis Haar voor de eerste keer interim-trainer van Cambuur. Als interim-trainer van AZ was hij een keer hoofdverantwoordelijke tijdens een eredivisiewedstrijd. Afwezig: Gullit (knie), Stevens (enkel), Boere (hamstring), Maulun (geschorst).

Bijzonderheden NEC: NEC kan opnieuw niet beschikken over Edgar Barreto. De middenvelder ontbrak twee weken geleden ook al tegen Sparta Rotterdam en heeft sindsdien nog niet op het trainingsveld gestaan door een blessure. Bart van Rooij is nog een twijfelgeval. De rechtsback is ziek. Mikkel Duelund keert terug in de wedstrijdselectie. De middenvelder is hersteld van een enkelblessure.

Verwachte opstelling NEC.
Verwachte opstelling SC Cambuur.