Bekijk hier de verwachte opstellingen voor de Klassieker en de andere acht duels

Fortuna Sittard - FC Utrecht (zaterdag, 16.30 uur)

Bijzonderheden Fortuna Sittard: Fortuna Sittard-coach Sjors Ultee lijkt in de wedstrijd tegen FC Utrecht voor de ploeg te kiezen die afgelopen weekeinde ten koste van PEC Zwolle eindelijk weer eens won in competitieverband. Lisandro Semedo is de enige potentiële basisspeler die ontbreekt namens de Limburgers.

Bijzonderheden FC Utrecht: Het is de vraag of trainer René Hake kiest voor Maarten Paes of Eric Oelschlägel in het Utrechtse doel. Paes steekt niet in zijn beste vorm en afgaande op de afsluitende training lijkt hij zijn plek te moeten afstaan. Topscorer Bart Ramselaar ontbreekt met een blessure.

Volledig scherm Verwachte opstelling FC Utrecht. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Fortuna Sittard. © AD

Sparta - Vitesse (zaterdag, 18.45 uur)

Bijzonderheden Sparta: Doelman Maduka Okoye is na enige weken van blessureleed terug bij Sparta. In de wedstrijd tegen Vitesse staat hij normaal gesproken weer aan de aftrap namens de Spangenaren, die verder nauwelijks personele zorgen kennen. Alleen wisselkeeper Benjamin van Leer, afgelopen week vervangen door Tim Coremans, is er vanwege een voetblessure niet bij.

Bijzonderheden Vitesse: Thomas Letsch wil na het bekersucces een dubbelslag tegen Sparta. Op Spangen ontbreken rechtsback Eli Dasa en spits Oussama Darfalou door blessures. ,,We kijken wie er allemaal echt fris is”, stelt de coach. ,,We hebben een druk programma achter de rug. Hier en daar speelt vermoeidheid mee.” De reeks van zes wedstrijden in 21 dagen heeft sterkhouders als Riechedly Bazoer, Matus Bero en Loïs Openda veel kracht gekost. Sondre Tronstad start zeker.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Vitesse. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Sparta. © AD

AZ - Willem II (zaterdag 20.00 uur)

Bijzonderheden AZ: Fredrik Mditsjø was tijdens het midweekse bekerduel met Heracles nog afwezig vanwege een lichte blessure maar tegen Willem II kan hij gewoon weer spelen. Voor zijn landgenoot Hakon Evjen lonken ook weer speelminuten. De aanvaller had net een basisplaats veroverd toen hij in de wedstrijd tegen Jablonec uit de wedstrijd werd geschopt. Vrijdag trainde hij voor het eerst weer mee met de selectie.

Bijzonderheden Willem II: Het lijkt erop dat aanvoerder Pol Llonch fit genoeg is om aan de aftrap te verschijnen. Op basis van de trainingen gaat ook Elton Kabangu spelen, in de spits. Daarnaast lijkt Mats Köhlert zijn basisplek te verliezen aan Max Svensson, terwijl jongeling Ringo Meerveld juist mag blijven staan.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Willem II. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling AZ. © AD

Heracles Almelo - FC Groningen (zaterdag 20.00 uur)

Bijzonderheden Heracles: Er zijn nog een paar vraagtekens bij Heracles voor het thuisduel met FC Groningen. Zo is het nog niet zeker of de twee rechtsbacks Noah Fadiga en Navajo Bakboord kunnen spelen. Als zij allebei ontbreken, neemt Robin Polley die plek in. Hij speelde tot tevredenheid van trainer Frank Wormuth het bekerduel met AZ afgelopen woensdag.

Bijzonderheden FC Groningen: Trainer Danny Buijs blijft wisselen met het spelsysteem. Tegen Feyenoord en Excelsior greep de oefenmeester terug op vijf verdedigers. In die linie kan FC Groningen weer beschikken over Damil Dankerlui. De rechtsback kon meerdere weken niet spelen vanwege ziekte, maar is nu weer voldoende hersteld.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Groningen. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heracles. © AD

PEC Zwolle - FC Twente (zaterdag 21.00 uur)

Bijzonderheden PEC Zwolle: Trainer Dick Schreuder houdt vertrouwen in Slobodan Tedic, de spits die dinsdag in de beker tegen MVV na 256 dagen voor het eerst weer scoorde. Dat betekent dat Gervane Kastaneer op de bank begint.

Bijzonderheden FC Twente: Wout Brama komt dit kalenderjaar niet meer in actie. De ervaren middenvelder sluit op 3 januari bij de eerste training in 2022 weer aan. Ook verdediger Kik Pierie en aanvaller Jody Lukoki zijn afwezig door blessures.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Twente. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PEC Zwolle. © AD

SC Cambuur - Heerenveen (zondag 12.15 uur)

Bijzonderheden Cambuur: Cambuur spaarde in het bekerduel met NEC liefst zeven basisspelers, dus er is goede hoop dat David Sambissa de enige geblesseerde speler is voor het treffen met Heerenveen. Alleen Calvin Mac-Intosch en Doke Schmidt hebben ervaring met het spelen van een derby tegen Heerenveen. Schmidt deed dat voor Heerenveen.

Bijzonderheden Heerenveen: De Friezen zijn ongeschonden uit het bekerduel met De Treffers gekomen, dus kan SC Heerenveen op volle kracht aantreden tegen rivaal SC Cambuur. Alleen de al langer geblesseerden Pawel Bochniewicz en Erwin Mulder ontbreken. In 2016 ging Heerenveen voor het laatst op bezoek bij Cambuur. Toen won de club met 1-0. Doelpunt: Arbër Zeneli.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heerenveen. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Cambuur. © AD

Feyenoord - Ajax (zondag 14.30 uur)

Bijzonderheden Feyenoord: De grootste zorg voor trainer Arne Slot is de inzetbaarheid van verdediger Gernot Trauner, die midweeks tegen FC Twente geblesseerd uitviel. De verdediger hoopt nog op tijd fit te raken en anders is Lutsharel Geertruida zijn meest logische vervanger. Ook Jens Toornstra is niet okselfris, maar Slot gaf aan er van uit te gaan dat de routinier tegen Ajax gewoon kan spelen.

Bijzonderheden Ajax: Bij Ajax staat een groot vraagteken achter de naam van Mazraoui. Trainer Ten Hag liet weten te verwachten dat de rechtsback er ‘eerder niet dan wel’ bij is in de Klassieker. In dat geval wordt Mazraoui vervangen door Rensch of Timber. Als Ten Hag voor Timber kiest, neemt Schuurs waarschijnlijk in het hart van de defensie plaats.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Ajax. © AD Volledig scherm Verwachte opstelling Feyenoord. © AD

Go Ahead Eagles - NEC (zondag 14.30 uur)

Bijzonderheden Go Ahead Eagles: Met een vrijwel complete selectie werkt Go Ahead Eagles toe naar de twee laatste, belangrijke wedstrijden van het zo bijzondere jaar 2021. Te beginnen zondag tegen NEC, concurrent, medepromovendus en de club waar Kees van Wonderen zijn profloopbaan begon als speler. Eagles kan een reuzenstap zetten op weg naar handhaving in de eredivisie. Een overwinning op NEC tilt de teller naar 24 punten en zou betekenen dat er na de winterstop nog slechts twee handenvol punten nodig zijn om het eredivisieschap minimaal met een jaar te verlengen. Marc Cardona (lies) is er tot de winterstop niet bij, net als Sam Crowther (hartspier).

Bijzonderheden NEC: NEC gaf donderdag in de bekerwedstrijd bij Cambuur (1-2 zege) een aantal spelers rust, maar zal tegen Go Ahead Eagles weer op volle sterkte aantreden. De Nijmeegse club mist alleen de langdurig geblesseerden Edgar Barreto, Jonathan Okita en Pedro Ruiz. NEC is in de eredivisie al vijf wedstrijden zonder zege en verloor de laatste drie duels.

Volledig scherm Verwachte opstelling NEC. © AD Volledig scherm Verwachte opstelling Eagles. © AD

RKC Waalwijk - PSV (zondag 16.45 uur)

Bijzonderheden RKC: Voor de tweede keer in vier weken krijgt RKC de koploper op bezoek. Tegen PSV willen de Waalwijkers beter voor de dag komen dan eerder tegen Ajax (0-5). Het aantal afwezigen groeit bij RKC met de week. Shawn Adewoye is geschorst, Sebbe Augustijns brak in het bekerduel met Harkemase Boys zijn kuitbeen. Michiel Kramer en Roy Kuijpers waren er in Friesland wegens blessures niet bij en beginnen vermoedelijk op de bank. Mogelijk krijgt Finn Stokkers in de aanval de voorkeur boven oud-PSV’er Lennerd Daneels.

Bijzonderheden PSV: Koploper PSV heeft na de eenvoudige bekerzege op Fortuna Sittard nog twee opdrachten te gaan tot de winterstop en dat zijn op papier niet de meest lastige. Als PSV zondag langs RKC gaat en volgende week in eigen huis van Go Ahead Eagles wint, is de ploeg van Roger Schmidt ‘Weihnachtsmeister’. Ryan Thomas (knie), Eran Zahavi (knie), Davy Pröpper (knie) en Noni Madueke (hamstring) zijn niet fit bij de koploper.

Volledig scherm Verwachte opstelling PSV. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling RKC. © AD

