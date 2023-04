Bekijk hier het blessurenieuws en de vermoedelijke opstelling van jouw favoriete club

Met nog vijf speelronden te gaan gaat het er nu écht om spannen in de eredivisie. Houdt koploper Feyenoord stand en welke clubs degraderen? Lees hier hoe jouw favoriete eredivisieclub ervoor staat in aanloop naar de 29ste speelronde.

Excelsior - Go Ahead Eagles (vanavond, 20.00 uur)

Bijzonderheden Excelsior: Buitenspeler Lazaros Lamprou begint tegen Go Ahead in de spits. Sven Nieuwpoort ontbreekt nog vanwege een hersenschudding die hij vorige week bij PSV (4-0) opliep

Vermoedelijke opstelling: Van Gassel; Horemans, El Yaakoubi, Pierie, Zagré; Koopmeiners, Baas, Goudmijn; Azarkan, Lamprou, Driouech

Afwezig: Donkor (knie), Awoudja (hamstring), Besuijen (hamstringblessure), Fein (hamstringblessure), Nieuwpoort (hersenschudding)



Bijzonderheden Go Ahead Eagles: Het laatste bezoek van Go Ahead Eagles aan Excelsior was memorabel. Op 12 mei 2021 won de ploeg uit Deventer met 0-1, waardoor het promoveerde naar de eredivisie. Bas Kuipers was de man van de winnende goal.

Vermoedelijke opstelling: De Lange, Deijl, Idzes, Fontán, Kuipers; Rommens, Adekanye, Fernandes, Willumsson; Lidberg, Stokkers

Afwezig: Gerrit Nauber (heup), Fredrik Oppegard (onbekend), Federico Mattiello (niet-wedstrijdfit), Jamal Amofa (twijfel), Oliver Edvardsen (twijfel)

RKC Waalwijk - FC Groningen (morgen, 18.45 uur)

Bijzonderheden RKC Waalwijk: Voor RKC is FC Groningen de favoriete tegenstander in de eredivisie (negentien zeges).

Vermoedelijke opstelling: Vaessen, Lelieveld, Gaari, Adewoye, Lutonda, Oukili, Anita, Clement, Jozefzoon, Kramer, Seuntjens

Afwezig: Bel Hassani



Bijzonderheden FC Groningen: Nordin Musampa lijkt de vervanger van de geblesseerde Jetro Willems. De oud-Ajacied kwam voor het laatst begin oktober in actie voor FC Groningen.

Vermoedelijke opstelling: Verrips; Dankerlui, Chalus, Balker, Musampa; Suslov, Hove, Irandust; Määttä, Pepi, Antman

Afwezig: Abraham, Blokzijl, Willems, Van Gelderen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Sparta - SC Heerenveen (morgen, 21.00 uur)

Bijzonderheden Sparta: Vier verdedigers vielen uit, vorige week tegen AZ (0-1 zege). Shurandy Sambo en Mica Pinto zijn er gewoon bij tegen Heerenveen, maar Bart Vriends en Rick Meissen ontbreken voorlopig.

Vermoedelijke opstelling: Olij; Sambo, Abels, Eerdhuijzen, Pinto; Verschueren, Kitolano, Namli; Van Crooij, Lauritsen, Saito

Afwezig: De Guzmán (enkel), Vriends (blessure), Meissen (enkel)



Bijzonderheden SC Heerenveen: Heerenveen tegen Sparta was dit seizoen de openingswedstrijd van de eredivisie. Het werd destijds 0-0.

Vermoedelijke opstelling: Mous; Van Ewijk, Van Ottele, Bochniewicz, Köhlert; Tahiri, Haye, Van Amersfoort; Sahraoui, Van Hooijdonk, Olsson

Afwezig: Van Beek, Noppert, Van Aken, Halilovic

NEC - Vitesse (zondag, 12.15 uur)

Bijzonderheden NEC: NEC kan tegen Vitesse waarschijnlijk niet beschikken over Oussama Tannane. De middenvelder is nog niet hersteld van een hamstringblessure. Hij trainde deze week nog geen enkele keer met de groep mee. Hij liep twee weken geleden tegen PSV (2-4-nederlaag) een scheurtje in zijn hamstring op.

Vermoedelijke opstelling: Cillessen; Van Rooij, Márquez, Sandler, El Karouani; Schöne, Proper, Mattsson; Tavsan, Dimata, Cissoko

Afwezig: Tannane, Verdonk, De Wolf, Roefs



Bijzonderheden Vitesse: Chris van der Weerden zit ook tegen NEC op de bank als hoofdcoach van Vitesse. Phillip Cocu ondervindt tegenslag bij het herstel na een blindedarmoperatie. Bij Vitesse is iedereen fit, op de lang geblesseerde Davy Pröpper na. ,,In deze fase van de competitie zonder blessures is opmerkelijk en mooi meegenomen”, stelt Van der Weerden.

Vermoedelijke opstelling: Scherpen; Arcus, Flamingo, Isimat-Mirin, Wittek; Van Ginkel, Meulensteen, Bero; Manhoef, Sankoh, Kozlowski

Afwezig: Pröpper (knie)

Volledig scherm De vorige editie van NEC-Vitesse eindigde in 0-0. © Pro Shots / Paul Meima

FC Utrecht - FC Twente (zondag, 14.30 uur)

Bijzonderheden FC Utrecht: Ramon Hendriks heeft zijn laatste wedstrijd voor FC Utrecht mogelijk gespeeld. De Feyenoord-huurling liep vorige week, tijdens de uitwedstrijd tegen FC Groningen, een knieblessure op. Gisteren werd bekend dat hij voor de rest van het seizoen is uitgeschakeld. Can Bozdogan traint weer, maar is nog niet klaar voor negentig minuten.

Vermoedelijke opstelling: Barkas, Klaiber, Van der Hoorn, Viergever, Van der Maarel; Toornstra, Van de Streek, Brouwers, Booth; Douvikas, Dost

Afwezigen: Hendriks, Bozdogan, Barkas, Ramselaar



Bijzonderheden FC Twente: Michal Sadilek en Manfred Ugalde sluiten na blessureleed weer aan bij de selectie. Beiden beginnen op de bank. FC Twente wist al negen duels op rij niet te winnen in De Galgenwaard.

Vermoedelijke opstelling: Unnerstall; Brenet, Pröpper, Plequezuelo, Smal; Zerrouki, Salah-Eddine, Vlap; Cerny, Van Wolfswinkel, Misidjan

Afwezig: Hilgers

Volledig scherm Lars Unnerstall. © Pro Shots / Ron Jonker

FC Volendam - PSV (zondag, 14.30 uur)

Bijzonderheden FC Volendam: Bilal Ould-Chikh werd deze week voor derde keer dit seizoen disciplinair geschorst en maakt tot nader order geen deel meer uit van de selectie van de club. Begin maart maakte hij nog een goal tegen FC Emmen.

Vermoedelijke opstelling: Stankovic; Buur, Mirani, Flint, Mbuymaba, Murkin; Eiting, Antonucci, Twigt, Oristanio; Veerman

Afwezig: B. Ould-Chikh (disciplinair geschorst)



Bijzonderheden PSV: PSV wil zich in aanloop naar de twee ontmoetingen tegen Ajax geen problemen op de hals halen in Volendam, waar eerder dit seizoen simpel van werd gewonnen. Ruud van Nistelrooij zei gisteren dat FC Volendam wel een totaal andere ploeg is dan eerder dit seizoen en nu ook echt gericht is op lijfsbehoud.

Vermoedelijke opstelling: Benitez, Teze, Branthwaite, Boscagli, Van Aanholt; Gutiérrez, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Simons

Afwezig: Obispo, Mauro Júnior, Mwene

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

SC Cambuur - Feyenoord (zondag, 16.45 uur)

Bijzonderheden SC Cambuur: Geen speler produceerde dit eredivisieseizoen zoveel doelpogingen zonder daarbij ook maar een keer te scoren als Roberts Uldrikis (32). Vorig seizoen was de Let de topscorer van Cambuur in de Eredivisie (7 goals).

Vermoedelijke opstelling: Ruiter; Van Wermeskerken, Tol, Smand, Bangura; Van Kaam, Hoedemakers, Foor; Breij, Johnsen, Paulissen

Afwezig: Van der Water, Gullit, Maulun



Bijzonderheden Feyenoord: Feyenoord-coach Arne Slot zal zondag kijken wie er fris genoeg zijn om tegen Cambuur te spelen. Alleen Quinten Timber is er zeker niet bij, terwijl de Zweed Patrik Walemark een twijfelgeval is. De aanvaller ontbrak ook tegen AS Roma in de wedstrijdselectie.

Vermoedelijke opstelling: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Szymanski, Kökçü; Jahanbakhsh, Giménez, Idrissi

Afwezig: Timber (knie), Walemark (bovenbeen, twijfelgeval)

Ajax - FC Emmen (zondag, 20.00 uur)

Bijzonderheden Ajax:

Vermoedelijke opstelling:

Afwezig:



Bijzonderheden FC Emmen: Mark Diemers is hersteld van een lichte longontsteking en keert na een week afwezigheid terug in de basis van FC Emmen.

Vermoedelijke opstelling: Van der Hart; Te Wierik, Araujo, Veldmate, Burnet; Veendorp, Vlak, Diemers; Romeny, Zivkovic, Antonisse.

Afwezig: Kieftenbeld, Lieder, Hardeveld, Güclü, Mendes. Onzeker: Veldmate

Programma, uitslagen en stand eredivisie

In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de eredivisie, de stand en alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden. Hieronder zie je al onze video's over het Nederlandse voetbal.

Fortuna Sittard - AZ (zondag, 20.00 uur)

Bijzonderheden Fortuna Sittard: Fortuna Sittard-coach Julio Velázquez kent in aanloop naar het thuisduel met AZ van morgenmiddag weinig personele zorgen. Het ziet ernaar uit dat de Spanjaard, net zoals vorige week tijdens de uitwedstrijd tegen Ajax (4-0 nederlaag), een complete groep tot zijn beschikking heeft.

Vermoedelijke opstelling: Pandur; Pinto, Guth, Siovas, Vita; Bistrovic, Duarte, Noslin; Özyakup; Yilmaz, Cordoba

Afwezig: Cox (twijfelgeval)



Bijzonderheden AZ: AZ is na de nederlaag tegen Anderlecht op vrijdagochtend even in Brussel gebleven om daar te trainen. Tegen Anderlecht deed Jesper Karlsson slechts een kwartier mee. Het lijkt niet voor de hand te liggen dat hij tegen Fortuna weer kan starten.

Vermoedelijke opstelling: Ryan; Sugawara, Hatzidiakos, Beukema, Kerkez; Reijnders, Mijnans, Clasie; Odgaard, Pavlidis, Van Brederode

Afwezig: Martins Indi (knie), Westerveld (knie), D. de Wit (voet), Dekker

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's over het Nederlandse voetbal