Koeman moet aanvoerder van Oranje nog aanwijzen: 'Ik heb een team in gedachten'

Ronald Koeman heeft in zijn eerste persconferentie in zijn eerste officiële werkweek nog niet bekend gemaakt wie de nieuwe aanvoerder van Oranje wordt.

,,Het moet iemand zijn die overwicht heeft in een groep en op een bepaalde positie speelt. Ik ben niet iemand die een spits of keeper aanvoerder maakt", vertelt Koeman, die ook nog niet wil melden in welk systeem er gevoetbald gaat worden. Het systeem ga ik morgenavond met de spelers bespreken. Ik wil wel toe naar het feit dat het Nederlands elftal op meerdere manieren kan spelen.'"



,,Ik wilde me zo goed mogelijk voorbereiden op deze klus", zegt Koeman over zijn gesprek met Louis van Gaal. ,,Uit elk gesprek haal je goede en slechte dingen." De bondscoach had ook nog gesproken met Arjen Robben, maar tot een terugkeer van de aanvaller komt het niet.

,,Je kunt dit niet vergelijken met het trainen van een club. Ik had op een gezonde manier een bepaalde spanning. Natuurlijk ben je al langer bezig met Oranje dan deze week", aldus Koeman over zijn eerste officiële werkweek.



Vrijdag neemt Oranje het op tegen Engeland. Een opstelling heeft de bondscoach al wel voor ogen. ,,Ik heb een team in gedachten voor vrijdag. We spelen dan maandag weer tegen Portugal en daar zit ook nog een reisdag tussen, dus we zullen zeker wisselen. Ik heb ook spelers geselecteerd die ik eens van dichtbij wil zien, zowel binnen als buiten het veld."

Sneijder en Van Persie