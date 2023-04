Bel Hassani en Pereira na dit seizoen weg bij RKC, clubicoon Mulder stopt met voetbal

Bel Hassani was afgelopen weekend voor de wedstrijd tegen Vitesse door trainer Joseph Oosting al uit de selectie gezet vanwege zijn gedrag. Hij zou te weinig teamgevoel hebben getoond, iets wat volgens de oefenmeester niet kan bij zijn elftal.

Tot nu toe heeft RKC alleen het contract van aanvoerder Michiel Kramer met twee jaar verlengd. De rest van de aflopende contracten is formeel opgezegd, waarbij Bel Hassani en Pereira dus te kennen is gegeven dat zij komend seizoen niet in Waalwijk zullen spelen.

Clubicoon Mulder stopt

Over de overige spelers met aflopende contracten wordt de komende periode meer duidelijk. Hans Mulder (35) heeft aangegeven te stoppen met voetbal. Hij kwam dit seizoen alleen in de wedstrijd tegen PSV een aantal minuten in actie. Mulder is een echt clubicoon in Waalwijk, hij speelde er elf seizoenen. Hij was er actief tussen 2006 en 2011 en vanaf 2017 tot nu. Tot dusver speelde de middenvelder 246 officiële wedstrijden voor RKC.

De optie in het contract van de verhuurde David Min (Telstar) is gelicht. De aanvaller staat daardoor tot 2024 onder contract en keert in de zomer terug in Waalwijk.

Overige aflopende contracten RKC Vurnon Anita

Florian Jozefzoon

Mats Seuntjens

Lars Nieuwpoort

Pelle Clement

Juriën Gaari

Luuk Wouters

Joey Kesting

Saïd Bakari

Sebbe Augustijns