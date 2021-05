Belabberde VVV-reeks duurt voort door hattrick Bakis

Luhukay : ‘Scherpte ontbrak’

VVV-trainer Jos Luhukay wist het na de nederlaag bij Heracles ook even niet meer. ,,Het was hetzelfde als de laatste weken. Ze vielen er wel heel makkelijk in bij ons. De scherpte ontbrak”, zei Luhukay bij ESPN. ,,Heracles was heel effectief. Je ziet dat de wil aanwezig is. Maar we moeten wel consequent zijn in onze verdedigende taken en duels. We gaan er veel te makkelijk mee om. Ik denk dat het ook een stukje angst en vertrouwen is dat we missen.”