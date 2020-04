Belangenorganisaties spelers, makelaars en clubs gaan rond de tafel zitten

Vijf vragen aan advocaat Cambuur en De Graafschap: ‘Meer clubs willen algemene ledenverga­de­ring’

16:09 Dolf Segaar, de advocaat die Cambuur en De Graafschap vertegenwoordigt in de zaak tegen de KNVB doet een beroep op het gezonde verstand van de betrokkenen. ,,We moeten hier, in het belang van het betaalde voetbal, met elkaar uitkomen. Niemand is gebaat bij een situatie waarin we teveel de degens kruisen.”