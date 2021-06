Belletje van PEC kwam als geroepen voor Art Langeler: 'Al waren mijn kinderen wat sceptisch’

Terugkeren bij de club waar je succesvol was, er kleeft een risico aan. ,,Zeker”, zegt Art Langeler, die in 2012 de Zwollenaren terug in de eredivisie bracht. ,,Dat gevaar ligt altijd op de loer.” Maar je kan het ook omdraaien, meent hij. ,,Ik ken de club, de cultuur en de mensen. En niet onbelangrijk: ik weet wat er wel en niet mogelijk is. En daarmee win je heel veel tijd ten opzichte van iemand die helemaal nieuw is.”